追悼南加台灣教會槍案：捨命救人的鄭達志醫師故事

鄭達志1969年出生在台灣，一歲時就隨父母移民美國。（Getty Images）

「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」美國南加州的「日內瓦長老會教堂」槍擊事件造成1死5傷。美國警方初步判定，兇手周文偉是刻意針對台灣人所進行的仇恨犯罪，案情細節目前仍在調查中。除了槍手動機與身分之外，目前引起最多討論與哀悼的，是本次事件中英勇起身抵抗槍手，結果自己身中數槍、最後不幸身亡的52歲醫師鄭達志（John Cheng）。當地警長在記者會上特別致意鄭醫師是「本次事件中的英雄」，鄭醫師所屬的醫院及病人們也紛紛寫下感念他的話語與生平軼事，以表達對他的敬意與追思.......

鄭達志1969年出生在台灣，一歲時就隨父母移民美國，在德州東部的郊區小鎮長大。鄭達志的父親也是一名醫師，他從小看著父親在小鎮行醫，父親對病人的關心，也讓父親在當地社區受到歡迎和喜愛。父親的模範，激勵鄭達志投身醫療領域。

（路透）

鄭達志長大後，在德州理工大學醫學 院（Texas Tech School of Medicine）取得學位，畢業後前往著名的加州大學 洛杉磯分校（UCLA）和凱薩醫療機構家庭與運動醫學部門完成住院醫師訓練和研究，其後加入位於加州亞里索維耶荷（Aliso Viejo）的南岸醫療集團（South Coast Medical Group），專責營養和運動醫學診治。

南岸醫療集團在2012年曾上傳一段影片，在影片中，鄭達志自述幼時建立的社區情感和價值觀，讓他對病人的關心也延伸至病人的經歷、家人和居住的社區——鄭達志相信，「當他們（病人）照顧好自己時，他們就能照顧好家人，從而創造正面的家庭環境，這又能進一步讓整個社區變得更好」。鄭達志還說，他經常聽到病人對他說：

「鄭醫師，你是第一個真正聽我說話的醫師。」

除了在行醫時注重且珍視一對一的醫病關係之外，鄭達志閒暇時也愛好運動，少年時代他就開始接觸傳統武術的訓練，直到長大出社會之後仍保持技擊訓練的興趣，根據鄭達志練武友人向《Tyler Morning Telegraph》提供的生活照中，也找到他與武術同好、教練的合影，教練的上衣還印有「七星螳螂拳」的字樣。鄭達志的武才或許真有其事——《洛杉磯時報》引述南岸醫療集團董事的說法，鄭達志平時還會教導同仁防身術課程，「根本就是師父（Sifu）級別了」。

（美聯社）

鄭達志也擔任南加州當地亞里索尼格爾（Aliso Niguel ）高中橄欖球校隊的隊醫，經常在賽場邊照顧運動員 ；就在上週，鄭達志還帶領醫療團隊，為亞里索尼格爾高中的400名校隊運動員進行體檢。

鄭達志不是遇難的日內瓦長老會教堂所屬的爾灣長老教會成員，5月15日他之所以會出現在日內瓦教堂，是為代替過世3個多月的父親陪伴母親；爾灣長老教會的張宣信牧師表示，鄭達志的母親還未走出喪夫的傷痛，已有一段時間沒有來教會，當時許多教友都邀請鄭媽媽來參加活動，關心母親的鄭達志便陪同母親前往，並在教會和教友們相互擁抱鼓勵。

不幸的是，在那日的教堂午餐會，參與者多為中老年人，當日兇手周文偉將教堂大門用鍊子鎖住，以強力膠封死鎖頭，他並帶有三個袋子，裡面裝著四枚燃燒彈與額外彈藥，而鄭達志則是首先衝上前，試圖將兇手制服。然而他身中數槍，隨後兇手子彈意外卡彈，趁兇手更換彈匣時，牧師張宣信以旁邊的椅子擊中兇手，其他人上前將他壓制，並用延長線綑綁起來。在過程中，遭到多發槍擊的鄭達志不幸逝世，身後遺下妻子和一對子女，兒子今年才正要進入UCLA攻讀醫學預科，女兒還在唸高中。

針對這樁悲劇，《CNN》在內的許多媒體也紛紛以「英雄醫師」為題，報導鄭達志的故事。橙縣當地警長巴恩斯（Donald Barnes）在記者會上亦指出：「鄭醫師是這起事件中的英雄，如果沒有鄭醫師的挺身而出，這起犯罪事件毫無疑問還會出現更多的罹難者。」

（路透）

地方檢察官史匹澤（Todd Spitzer）也表示，就是因為鄭達志在第一時間上前對抗兇手，並以肉身阻擋了好幾發子彈，才使得兇手想繼續開槍時「卡彈」，爭取時間讓其他人上前制伏。

「如果那件事沒有發生，換句話說，如果槍沒有卡住，兇手將會殺死在教堂裡的每個人，」斯皮策說道。

（美聯社）

「懷著沉重的心情，我們在此宣布，我們失去了鄭醫師。他是一個單純、謙遜、無私奉獻的人。」鄭達志所屬的南岸醫療集團也為他發表了哀悼詞，以及鄭達志生前的軼事：

「我們可以分享一則小故事，我們永遠都記得在一次團隊會議中，醫師用了一個比喻告訴我們永遠要對他人更有同情心與同理心：『畢竟你永遠都不知道，別人在自己的後院裡面藏著什麼東西』。他告訴團隊，即使有人對待你的方式易怒又暴躁，那也可能是因為他們心中埋藏著什麼我們並不曉得的原因，（中略），鄭醫師是個天生的保護者和治療者，因此當我們知道他選擇衝向槍手之際，我們其實並沒有感到驚訝。」

「他是個英雄。所謂的英雄主義並不只是體現在教堂事件中，而是體現在他的每日生涯當中。鄭醫師的勇氣，在於他每一天都拯救了無數的生命。他將會永遠被銘記。」

在鄭達志的哀悼會上，也有許多病人紛紛留下感謝他的話語。其中一篇令人動容的信寫道：

「自從我搬到這裡的十年間，鄭醫師一直都是我的家庭醫師。做為一個運動員，常常必須要忍受各種奇怪的傷口與疼痛，不過鄭醫師是我遇過最棒的醫師。他總是花很多時間回答問題，並且確保我都能夠充分了解。他從來沒有趕著離開診間，總是真誠地聆聽病人們的問題，沒有半點不耐煩。儘管我只是他無數病人中的一個，他依然清楚記得我的許多醫療細節、以及個人病史。鄭醫師奉獻了他的人生去幫助他人，伴隨著無盡的親切。」

「我會非常想念他，做為一個醫師，做為一個人，並且直到最終，也是做為一個英雄。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點