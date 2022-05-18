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水牛城案╱18歲兇嫌躲過紅旗法 數度買到槍

編譯陳韻涵郭宣含／綜合17日電
水牛城超市濫射案兇嫌甘德倫購買凶器的紐約州槍店。(美聯社)
水牛城超市濫射案兇嫌甘德倫購買凶器的紐約州槍店。(美聯社)

槍手放過白人超市經理 致歉離去

18歲槍手甘德倫(Payton Gendron)因白人至上主義14日在水牛城超市濫射，造成13人死傷；每日郵報報導，倖存的55歲超市白人經理布拉登(Christopher Braden)的經歷佐證了甘德倫的行凶動機，他說甘德倫發現他是白人後，不僅放他一馬，還向他致歉。

另方面，甘德倫雖然曾在學校發表過殺人的言詞，但卻因沒有明確的行凶對象而躲過紐約州「紅旗法」(red flag law)，而能數度購得槍械，包括做案用的半自動步槍。

紐約時報引述紐約州民事法院數據報導，紐約2019年實施紅旗法以來，法官頒布589項禁止危險人物持有槍械的命令，相當於每月頒布18道命令，剝奪高危險人物的擁槍權。

紅旗法的舉發者可以是被禁制對象的親戚、執法人員或學校教職員；舉發程序包括向各州法院體系的郡級單位提出申請，說明此人「可能涉及造成嚴重傷害自己或他人的行為」。

紅旗法只是美國類似的19項法案中的其中一項，但水牛城超市槍案令人質疑甘德倫去年就曾揚言在校園發動槍案並送精神評估，為何依然可購得槍枝。

官員表示，甘德倫曾威脅他就讀的高中，揚言在校逞凶後，雖辯稱是玩笑，但副校長逕行通報；州警表示，甘德倫被送往聯邦精神健康醫院評鑑，一天半後出院，警方拒談鑑定細節。

州警16日表示，他們未對甘德倫啟動紅旗法令，拒述詳情；消息人士透露，因為甘德倫沒有明確的行凶對象；紐時指出，適用紅旗令的對象必須有「明確的事實和環境」佐證，也要符合相關令人擔憂的行為，包括威脅、施暴或違反保護令等。

甘德倫在線上文件中寫道，他2020年買了一把散彈槍和手動槍機步槍，幾個月後又購入犯案用的毒蛇(Bushmaster)半自動步槍。

「不…」經理布拉登原本掩面準備赴死

水牛城超市濫射18歲槍手甘德倫。(美聯社)
水牛城超市濫射18歲槍手甘德倫。(美聯社)

「塔普斯」超市白人經理布拉登案發當時聽到數聲槍響，跑到門口查看，目睹保全中彈，但他沒注意子彈也穿過他的腿；他試圖爬行躲到收銀走道之間，但甘德倫已來到他身旁並用半自動步槍瞄準他。

從甘德倫的影片可見，布拉登當下驚恐喊「不」，掩面準備赴死，但甘德倫發現他是白人後放低武器，隨口說聲「抱歉」便離去。

布拉登的鄰居蘇‧特拉拉(Sue Trala)告訴「每日郵報」，經歷過與死神差身而過的可怕瞬間的布拉登目前在醫院療傷；特拉拉說：「布拉登餘生可能要承受倖存者罪惡感，僅因他是白人男性。」

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紐約州 白人至上 紐約時報

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