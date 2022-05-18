韓國城案╱非裔槍手被捕 女友：他常妄想亞裔幫派殺他

11日在達拉斯市韓國城美髮院持槍射傷三名亞裔女子的非裔男子史密斯已被捕，聯邦調查局及警方17日表示正往仇恨罪方向偵辦。(美聯社)

達拉斯警方17日宣布，已逮捕涉嫌於11日在達拉斯市韓國城美髮院持槍射傷三名亞裔 女子的非裔男性嫌犯史密斯(Jeremy Smith)；聯邦調查局及警方當天表示目前往仇恨罪方向偵辦；嫌犯的女友也指出，男友兩年前與亞裔男子駕駛的車輛發生事故後，一直有幻象，認為亞裔幫派要加害他，為此多次接受精神治療。

美聯社報導，警方17日稱史密斯目前遭控三項加重傷害罪；達拉斯市警局長賈西 亞(Eddie Garcia)應詢嫌犯開槍是出於種族仇恨還是精神有毛病，他回答說目前要判定為時過早，但案件朝仇恨罪偵辦；聯調局指出，已會同德州聯邦檢察官及司法部民權單位，進行聯邦刑法仇恨罪調查。

逮捕令指出，史密斯當天駕駛廂型車到市區皇家巷(Royal Lane)停好，再持.22口徑步槍走入「美髮世界沙龍」(Hair World Salon)，當時店內有七人，史密斯開槍，三人因此受傷，一名女子小臂中彈，另一人傷在腳部，第三人背部中槍。

警方表示，嫌犯共開了13槍，再跑回自己座車開走逃逸；目擊者指認出部分車牌號，而讓警方得以偵辦兩天後，在迪索托(Desoto)市逮捕史密斯；法院文件指出，史密斯承認廂型車是他所有，另擁有兩把槍，一把.380口徑手槍及一把.22口徑AK-47型步槍。

但史密斯辯稱槍擊 案當時，自己只在美髮沙龍附近，想找店家換掉破碎的玻璃。

史密斯的女友接受警方詢問時表示，他兩年前與一亞裔男子發生撞車事故以來，只要碰到亞裔就會有錯覺，認為亞裔幫派在追蹤他、想害他，為此還去幾家精神病院接受診治。

女友另指出，史密斯前一個工作的老闆是亞裔，因為粗口罵對方，而遭解雇。

警方11日表示，美髮天地沙龍槍擊案發生之前，發生兩件駕車經過朝亞裔店面開槍案，可能與史密斯開槍傷人案有關；據目擊者描述，三起槍擊案的涉案車輛都很像。

賈西亞拒絕對史密斯是否有精神病置評，也不想談論史密斯擁有的槍枝是否合法，只表示都待調查。