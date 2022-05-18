教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

洛杉磯橘郡地區檢察長史匹澤17日在記者會上指出，周文偉除原來被指控的一項重罪謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂重罪外，還將面臨四項持有爆炸裝置重罪等控罪。(美聯社)

南加州 橘郡拉古納伍茲(Laguna Woods)日內瓦長老會教會槍案的槍手周文偉 (David Chou)是有執照的保全人員，且擁有一把槍；周文偉在賭城拉斯維加斯的昔日鄰居與房客奧雷利亞納(Balmore Orellana)對美聯社表示，周文偉的妻子去年12月回台灣治療癌症 並提離婚，他形容周文偉是體貼的房東，五年來從未漲租，且在新冠疫情期間主動詢問是否需要延繳房租。

獲准帶槍上班 時效至今年10月

內華達州紀錄顯示，涉嫌槍傷五人並射殺一人的周文偉具有保全執照和一把槍；路透報導，他自2018年起在拉斯維加斯三家不同保全公司工作，並獲准帶槍上班，時效至今年10月。

周文偉17日在橘郡(Orange County，橙縣)過堂，被控謀殺罪與預謀殺人罪，被關押在橘郡中央監獄。

橘郡檢察長史匹澤(Todd Spitzer)表示，強烈考慮求處死刑；加州已逾十年未執行死刑。

史匹澤17日告訴「有線電視新聞網」(CNN)說：「嫌犯準備殺害教會裡的所有人，我認為他要殺掉全部的人並炸毀教會。」

聯邦調查局(FBI)啟動仇恨犯罪調查，史匹澤表示，若經查證屬於仇恨犯罪，將會加重求刑。

房客：周是體貼房東 主動問是否延繳房租

周文偉獨居拉斯維加斯，他昔日鄰居及住在一樓的房客奧瑞拉納形容周文偉是體貼的房東，五年來從未漲房租，疫情期間常主動詢問是否需要延後交租期限；此外，周文偉會負責照料花園，經常買蔬菜、水果和餅乾送給奧瑞拉納一家人。

不過奧瑞拉納表示，周文偉常對妻子「言語辱罵」，隔牆都聽得見喝斥聲，周太太被診斷出肺癌第四期後，去年12月回台灣治療並提出離婚，可以聽得出來她受夠他了，太太離開後，「他看起來很慘」。

橘郡警察局官員表示，周太太住台灣，目前未取得兩人的離婚文件。

妻子傳在台已罹癌過世

不過，香港中評社引述拉斯維加斯和統會長顧雅文說，周文偉的太太去年在台灣已因癌症過世。

奧瑞拉納表示，周文偉在金沙(Sands)和威尼斯人(Venetian)賭場擔任保全，幸運的話每周會上班一日，「有時候他們三個月都不會打電話叫他上班」。