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美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

編譯潘勛／綜合17日電
圖為空難發生後，中國救援人員現場搜救。(美聯社)
圖為空難發生後，中國救援人員現場搜救。(美聯社)

中國東方航空MU5735班機3月21日在廣西山區墜毀，機上132人全數罹難；華爾街日報17日獨家報導，美國官方解讀班機的飛航資料紀錄器(俗稱黑盒子)之後初步發現，是有人在機艙裡蓄意讓飛機以近乎垂直角度由高空往地面俯衝撞毀，而致空難，與飛機機件功能無關；消息傳出後，該班機的製造商波音公司股價立即大漲5.8%。

這架東方航空MU5735班機機型為波音737-800；知情人士指出，解讀專家由黑盒子的資料判定，是有人在機艙的控制儀器輸入動作，才讓水平飛航的飛機，由高空改為向地面俯衝。

知悉美國官方初步評估的人士指出，飛機是按機艙有人輸入的指令而做出向地面俯衝的動作；另可佐證此一評估的是：導航該班機的中國飛航單位至今無法確認任何機件或航控問題；737-800型客機在波音所製航空器中，是載客飛行安全紀錄最佳的一款飛機。

至今在華東蒐集所得的資訊，讓參與失事調查的美國官方把注意力轉往班機一位機師的所有動作；知情人士稱並不排除有可能是機上有人衝入機艙，蓄意讓班機墜毀。

波音及中方飛航安全管制單位自東航MU5735班機墜毀以來，一直在研判事故發生原因，都不認為有技術通報或適航指令導致該機墜毀；假如官方相信是兩方面之一出問題，就有必要通知航空公司及班機機師，修正問題。

當然空難調查單位還是可以提出之前未揭露的證據，以佐證或削弱初步調查所得；消息人士指出，美國官方並未取得中國飛航管制單位擁有的一切資訊；美國官方的初步評估在此之前並未向外公布。

東航在致華爾街日報書面文件中指稱，目前找到的證據，無法判定事故班機有無機件問題；自3月起，東航屢屢以書面強調，班機機師健康、家庭狀況都很好，財務也無問題。

航空業界專門刊物「黎漢新聞及分析」(Leeham News and Analysis)4月報導，初步解讀東航失事班機的飛航資料紀錄器顯示，有機師蓄意把俯衝指令輸入控制儀器。

東航聲稱這起空難調查不由該公司負責，只提官方聲明，包括中國官方4月20日公布的初步調查報告；報告中表示，兩具黑盒子(另一具為座艙通話紀錄器)受損，資料修復仍在進行。

東航聲明說，任何非官方揣測都會干擾空難調查，影響全球航空業真正的進步；中國民用航空局也不回應任何傳真、電話詢問，不談空難的可能原因，只在4月指出調查仍在進行。

圖為空難發生後，機上乘客的家屬於3月24日趕到現場尋覓親人遺骸。(Getty I...
圖為空難發生後，機上乘客的家屬於3月24日趕到現場尋覓親人遺骸。(Getty Images)
美國官方解讀在廣西山區墜毀的中國東方航空MU5735班機的飛航資料紀錄器(俗稱黑...
美國官方解讀在廣西山區墜毀的中國東方航空MU5735班機的飛航資料紀錄器(俗稱黑盒子)之後初步認為，有人在機艙蓄意讓飛機以近乎垂直角度由高空往地面俯衝撞毀，而致空難，與飛機機件功能無關。圖為中國搜救人員3月23日在空難現場找到的黑盒子。(美聯社)

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