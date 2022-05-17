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南加教會槍案／醫師鄭達志1人擋3槍 陪母作禮拜遇死劫

本報記者／加州橘郡報導
台裔醫師鄭達志。（取自South Coast醫療集團網頁）
台裔醫師鄭達志。（取自South Coast醫療集團網頁）

加州橘郡（Orange County，橙縣）警局局長巴恩斯（Darn Barnes）及檢察長史匹澤（Tod Spitzer）16日中午在記者會中強調，爾灣台灣基督長老教會槍案中犧牲的台裔醫師鄭達志（John Cheng）在關鍵時刻挺身而出，企圖對抗持槍的兇嫌，是這場槍擊案沒有造成更嚴重死傷的原因。

鄭達志的母親張怜惠16日上午接受本報採訪時，回憶槍擊案的場景說，15日當天因為她的腳扭傷，於是大兒子達志主動開車陪她到教會作禮拜，其實兒子平常是和家人參加另一個教會。午餐時母子兩人坐在會議廳的一個角落，用餐後，兒子去丟餐盒，她也起身去和張牧師夫婦拍照。就在那時突然聽到房間的另一側傳來「砰！砰！」的響聲，她原本還以為是玩具槍，但是周圍有人說「快蹲下去！」她才知道碰上真的槍擊案。後來看到張牧師舉起椅子，眾人制伏兇手後，她才驚覺兒子不在身邊，那時她心中就有預感：從小投入武術訓練的達志絕不會袖手旁觀，接著就看到倒在地上的兒子。

充滿悲痛的張怜惠感嘆說，美國的槍枝太泛濫了，新聞時常報導槍擊案，沒想到自己居然碰上了。

南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案發生後，民眾前往教會前獻花致悼。(美聯社)
南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案發生後，民眾前往教會前獻花致悼。(美聯社)

在張怜惠的眼中，鄭達志是個孝順的好兒子。她說，鄭達志生長在德州的小城，他八歲時碰到一位教武術的黑人教練Raymond，展開他學習武術之旅；那時候全家人常跟著鄭達志四處去表演或比賽。鄭達志為了研習武術，曾前往芝加哥、舊金山、香港等地，他也曾在橘郡開班授徒，在武術圈內以「七星螳螂派第八代傳人」聞名。

張怜惠說，鄭達志熱中武術，正契合他愛打抱不平，幫助弱勢的個性，難怪在槍案現場她就預感兒子會挺身而出，保護周圍的人。

現年52歲的鄭達志出生在台灣，一歲時隨父母移民來美，他的父親鄭俊曉醫師曾在德州行醫多年，鄭達志在德州取得醫學學位後，到洛杉磯加大實習，並在南橘郡開業行醫，他熱愛運動，曾義務擔任南橘郡多所高中校隊的隨隊醫師。

鄭達志育有一兒一女，18歲的兒子今年將進入洛杉磯加大攻讀預醫科，女兒仍就讀高中。

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