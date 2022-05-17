南加教會槍案／兇嫌穿警衛服 開槍前把出口封死

加州警方在案發後到爾灣台灣基督長老教會調查。(美聯社)

南加橘郡(Orange County，橙縣)警方16日證實在拉古納伍茲開槍的嫌犯，是68歲的內華達州 華裔居民周文偉（David Wenwei Chou），作案動機不明。有消息來源指出，嫌犯是台灣來美的外省第二代，賭城華人活動經常會見到他，曾經教過調酒，喜歡被稱為「周教授」，個性比較偏激。

根據橘郡警局資料，周文偉1953年生，現年68歲，身高5呎7吋，體重175磅，現居內華達州拉斯維加斯市。至於槍手作案的動機為何，警方仍在調查中。

槍擊案兇嫌周文康在拉斯維加斯的公寓。(美聯社)

會友沒人認得周文偉

據悉，周文偉15日上午出現在爾灣 台灣基督長老教會在日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）聚會場地時，沒有人認得他，接待他的會友記得他的膚色比較深，能講華語，並自稱以前曾到過這間教會，於是接待的會友歡迎他加人聚會。

據會友提供的訊息，15日上午10點開始的主日崇拜，由於教會牧師李輔仁應邀前往另外一所教會證道，因此安排由台灣來美休假的前牧師張宣信講道，並主持主日學。為了歡迎遠道來訪的張牧師夫婦，大約40位會友留下來共進午餐。其餘百餘位會友領了午餐盒之後即離開。

槍案發生在下午1時半前，當時不少人已用畢午餐，正在與張牧師夫婦照相留念。一名會友曾看見槍手將會議廳的大門鎖上，他駕車離開教會幾分鐘，就聽到鳴聲大作的消防車出動。

在此次槍案中受到重傷的包括92歲的楊秉彝和他的妻子翁淑明，楊秉彝活躍於教會及台灣同郷會，多年來義務擔任攝影及錄影工作，教會的大多數活動照片及影片均出自他手。另外三位受到槍傷的也都是熱心會友，包括義務擔任長青教室日文老師的周文哲和他的妻子，及由聖地牙哥搬來拉古納伍茲傷勢較輕的林德生。

南加州爾灣台灣長老教會槍擊案次日，橘郡警長巴恩斯(中)說，初步調查這是一起針對台灣人的政治仇恨案件。(美聯社)

記者修瑞瑩／台南報導

加州爾灣台灣基督長老教會教堂15日發生槍擊 案，造成台裔教友1死5傷，由於相關人員都是台裔或台籍，與台灣的長老教會關係密切，槍擊後許多細節透過長老教會系統傳回台灣。

牧師娘以為警衛趕人

根據現場另一名牧師張維道的太太描述，事發時大家已經聚完餐，他們夫婦走到門外，她想起來眼鏡忘了拿，轉身回到教會，張牧師則在門外等候。她看到槍手穿著藍色的警衛服，戴著帽子，把出口一個個鎖起來，鎖不了就用釘子釘起來，當時以為是聚會時間太久，警衛鎖門趕人，看到槍手把最後一個出口鎖上，她還對槍手說「你這樣我出不去」。

沒想到槍手鎖完門後，就拔出槍來射擊，但不是向她射擊，而是往講堂內射，因事發突然，大家都愣住，之後張太太才趕快與其他人一起躲進小會議室中，逃過一劫。

眾人用電線捆住兇嫌

張宣信牧師手寫訊息傳回台灣，表示他是從台灣前往日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）探視他創立的爾灣台灣基督長老教會，事發時，他正在台上與會友拍照，突然聽到台下槍聲大作，「一開始我以為是玩具槍空包彈，只為開玩笑嚇唬人」，根本不知道要躲，後來才確定是槍案，當時他與歹徒大約有10到15步的距離，歹徒後來槍枝朝下，他並不知道對方腿上還有另一把槍，於是趕緊衝下台，隨手拿起椅子砸過去，槍手可能受到驚嚇，槍枝掉在地上。

「我怕他再去撿槍，撲身奮力壓制住他的手，大聲請其他人來協助我壓住他的身體，有三位弟兄一起來幫忙，並請人急電911，牧師娘也過來幫忙，我們一時找不到繩子，臨時用電線捆住他的腳，我看到那把槍外，地上還有一把刀，然後才驚嚇的看到受害的鄭醫師趴倒在我右前方，背部上有三個血跡的槍傷，已經一動也不動⋯…」。