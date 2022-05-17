南加教會槍手周文偉痛恨台灣人 加州警：出於政治動機

南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制伏槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

加州 警方16日指出，南加州橘郡拉古納伍茲(Laguna Woods)日內瓦長老會教會(Geneva Presbyterian Church)15日發生的槍擊 案，槍手為華裔移民，因為仇恨台灣人而作案；橘郡(Orange County，橙縣)警長辦公室在推特發文寫道，兇嫌為來自拉斯維加斯的68歲男子周文偉(David Chou)，目前以一項謀殺罪、五項謀殺未遂罪在押，法官裁定保釋金為100萬元。

橘郡警長巴恩斯(Don Barnes)16日說，這是槍擊案是「出於政治動機的仇恨事件」，周文偉「對中國和台灣之間的政治緊張局勢感到不安」，由於政治因素對台裔社區心生仇恨而開槍。

捨己救人 醫師鄭達志喪命

這起槍擊案造成一死五傷，死者為52歲醫師鄭達志(John Cheng)；巴恩斯說，鄭達志捨己救人，讓數十人逃過一劫。

洛杉磯 時報報導，聯邦調查局(FBI)洛杉磯分局副分局長強生(Kristi Johnson)表示，已針對這起槍擊案展開聯邦仇恨犯罪調查；報導指出，洛杉磯台北經文辦事處處長黃敏境表示，槍擊案傷者當中有四人擁有中華民國國籍，另1人出生於菲律賓，但為能說台語的台僑。

嫌犯周文偉獨自住在拉斯維加斯，他的妻子和孩子則住在台灣。

周文偉的昔日鄰居奧瑞拉納(Balmore Orellana)對美聯社說，周文偉原本在拉斯維加斯擁有公寓大樓，為人和善，幾年前差點被一名房客打死，頭部及身體都嚴重受傷，從此性格大變；奧瑞拉納說，周文偉後來賣掉公寓，去年夏天曾在住處裡開槍，雖然無人受傷，但事發之後周文偉便遭到驅逐。

奧瑞拉納說，周文偉精神狀況近幾個月變得越來越不穩定，抱怨政府未能讓他退休之後晚年過得安穩，可能也變成無家可歸的遊民。

兇嫌說台語 教友不認識

槍擊案發生時在教堂裡的72歲教友陳傑瑞(Jerry Chen，音譯)說，槍手曾以台語和教友們交談；陳傑瑞説，15日的禮拜聚會前，教友們與未曾謀面的周文偉打招呼，周文偉自稱曾經幾次參加聚會，但教友們沒人認識他。

巴恩斯在16日記者會上說，周文偉並非日內瓦長老會教會教友，卻從拉斯維加斯開車到加州，15日抵達教會，用鐵鍊、三秒膠及釘子把門鎖住，之後便朝教友開槍；槍手還在教堂裡放置四枚自製汽油彈(Molotov)。

巴恩斯說，槍手在車輛裡留下的字條裡，說明了「有多麼痛恨台灣人」。

菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)洛杉磯分局副分局長葛拉威(Stephen Galloway)說，周文偉以合法管道在拉斯維加斯購買兩把9mm手槍。

橘郡區域檢察長史匹澤(Todd Spitzer)表示，這場餐會上許多參加者為老年人，事發當時門被鎖住而無法逃離。

警方表示，四名受傷的亞裔男子年齡分別為66歲、75歲、82歲及92歲，另外還有一名86歲亞裔婦人也受傷。

史匹澤說，根據警方取得周文偉手寫文件，周文偉來自1948年後被迫從中國搬到台灣的家庭，覺得在台灣居住的時候未獲妥善對待。

警方在南加州爾灣台灣長老教會槍擊案記者會現場，掛出死者鄭達志醫師的照片。(美聯社) 南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案兇嫌周文偉。(美聯社)