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水牛城濫殺案／社媒直播 霍楚譴責：一秒就該拿掉

編譯潘勛／綜合15日電
民眾在超市外悼念死難者。（美聯社）
民眾在超市外悼念死難者。（美聯社）

18歲白人男性槍手14日持槍到紐約州水牛城超市大肆屠殺時，曾把犯案過程在社媒平台Twitch直播，雖遭平台不到兩分鐘便把它移除，但仍散播到其他平台；此事引發關注；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)15日便責備社媒平台沒在第一秒便禁止凶案直播，難辭其咎。

美聯社15日報導，過去兩年社媒平台學懂加快把暴力極端視頻移除，只是不清楚做得夠不夠快，Twitch發言人指出，昨天凶案直播不到兩分鐘就被移除，美聯社認為，相形紐西蘭2019年白人至上主義槍手在清真寺槍殺51人，在臉書上直播17分鐘，當然要快得多。

但水牛城槍案直播的視頻仍然快速散播到其他平台，而且並非總是很快被移除。例如推特平台4月制定新政策，規定暴力攻擊犯案人的帳戶會被取消，連同犯案人的推文、聲明等其他材料；只是直到15日，水牛城槍擊案視頻片段仍在推特上流傳。

槍手以第一人視角拍下在水牛城超市開槍殺人的視頻片段，在東岸時間上午11時12分（西岸時間上午8時12分）貼上推特，超過四小時後還看得到；推特目前並未回應置評。

案發後霍楚召開記者會表示，社媒公司必需提高警覺，知道自己平台上發生什麼；案件在Twitch直播，「沒在一秒內」拿掉，實在不能原諒。

霍楚上美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目表示，社媒平台公司執行長必需負起責任，向民眾確保他們在人力所及範圍，已採取一切步驟，監督這類訊息；這些惡毒思想在社媒平台上發酵，現在散播有如病毒。

霍楚表示，她認為這些公司該為種族歧視觀點孳生負起責任；有人在分享那些思想、其他犯罪攻擊的影片，而且影片都是複製的。

執法官員表示，檢方還能在線上找到水牛城凶案槍手所貼的聲明，上頭勾勒槍手種族歧視、反移民、反猶太信念，還有意把一切非歐洲移民的後代全趕出美國。

警方懷疑槍手甘德倫(Payton Gendron)直播在水牛城超市槍擊11名非裔、兩名白人，是呼應2019年10月也在Twitch上直播的德國猶太教會所的血腥槍擊案。

Twitch在線上遊戲玩家圈內很是流行，就促銷電競遊戲扮演關鍵角色；公司發言人表示，對暴力採「零容忍」政策；直到現在，該公司都沒透露槍擊案直播的網頁細節，也沒透露多少人當時在看。

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霍楚 槍擊 推特

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