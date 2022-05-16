水牛城濫殺案／拜登籲團結：洗掉美國靈魂上的污點

民眾獻花悼念受害者。（美聯社）

紐約州 水牛城超市發生槍手開槍濫殺、被害人多為非裔慘案之後，拜登 總統15日呼籲全國要團結，除掉「還留在美國靈魂上的污漬」；紐約州官員呼籲聯邦政府採取行動，終結美國獨一無二的「大規模」槍擊 現象；水牛城市長布朗(Byron Brown)表示，希望本案之後，能出現「更明智的槍枝管制」。

拜登在國會山莊年度紀念執法殉職員警典禮上表示，自己與妻子吉兒為水牛城慘案被害人、被害人家屬祈禱，全國必須團結起來，解決留在國家靈魂上的污點；「大家的心情再度沉重，但決心不能動搖」；拜登並未提到槍枝管制立法在華府多次受阻一事。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及布朗均呼籲，聯邦應採取強力行動，終結布朗稱為美國特產現象的大規模槍擊案，但拜登並未回應此說法。

大批民眾15日前往水牛城塔普斯超市前憑弔受害者。(美聯社)

霍楚在國家廣播公司節目上表示，紐約州各城市街頭做案的非法槍枝，大多來自其他州，全國必須有所因應；其他州要升高槍管，聯邦政府該站在紐約州這一邊。

布朗在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目上表示，每次大規模槍擊案發生後，都有「思念及祈禱」、保證有所行動，但因「國會某一方有些人」阻撓而未果，讓他感到沮喪；看來有些人深信，擁有槍枝要比人命安全來得珍貴；所以他認為，全體國民應該起而行動，更大聲、更清楚說出國家要有槍枝管制；世上其他國家都不會發生這類大規模槍擊案。

布朗表示，美國絕非舉國皆為仇恨者，另有必要釋出訊息，知道互聯網不容仇恨訊息，不容灌輸或散播仇恨思想。

布朗另表示，他相信昨天慘案發生後，國家仇恨罪可能出現「轉捩點」；自己誠願見到真實、縝密的立法行動，進行槍枝管制，終結網路上的仇恨言論；自己有聽到更強的槍管聲浪，全國各地市長、甚至全球各地市長都這麼呼籲。

眾院議長波洛西指出，加強管制槍枝是民主黨及白宮的「重大執政要項」，但她悲嘆，參院設有60票門檻，在當前兩黨各擁50席的狀況，難以推動法案過關，但她保證，民主黨決不會放棄努力，不推動槍枝管制。