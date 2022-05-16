南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加州橙縣拉古納伍茲一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣。(Getty Images)

教友以台灣僑胞為主的南加州橙縣 拉古納伍茲(Laguna Woods)的「Irvine台灣基督長老教會」(Geneva Presbyterian Church)15日驚傳槍擊 血案，一名60多歲亞裔男子槍手在教友午餐聚會時開槍，造成一人死亡，四人重傷一輕傷。橙縣警長辦公室官員指出，槍手遭到挺身而出的教友制伏，教友奮不顧身的行動展現「高超的英勇與膽識」，否則事態更嚴重，不堪想像。

橙縣副警長霍洛克(Jeff Hallock)指出，兇嫌被警方逮捕後目前在押，員警在槍擊案發生現場起出兩把手槍。霍洛克表示，開槍動機仍有待警方調查，但槍手並不住在當地社區。橙縣警長辦公室發言人布拉恩(Carrie Braun)說，槍擊案發生時，教堂內部絕大多數教友都是台裔。

牧師趁兇嫌換子彈撲襲 教友一湧而上制伏他

現場人士透露，這六位死傷者包括陪同母親前去做禮拜的鄭姓醫師。據悉，他為了制止開槍，衝上去時被槍手擊斃。該教會的前牧師張宣信，則趁兇嫌在更換手槍子彈時，拿椅子從後面撲打兇嫌，旁邊的人也一湧而上才制止兇手，壓坐在兇嫌身上，眾人用張師母及時找到的繩子，綁住兇嫌手腳， 制止他繼續開槍。

「Irvine台灣基督長老教會」距離拉古納伍茲村(Laguna Woods Village)不遠。拉古納伍茲村被認為是退休 人士的天堂，較低的房價以及各式各樣的免費或低收費的俱樂部，吸引了不少最初來自台灣、中國大陸和香港的退休族進住。

南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，在15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣。(Getty Images)

教會信徒多台灣人 以台灣話做禮拜

據橙縣台灣基督長老教會信徒指出，十多年前他們向這家教堂租下其中一個小一點的禮堂，用來做為台灣人做禮拜的地方。該教會全部以台灣話做禮拜，信徒以住在拉古納伍茲村的上年紀台灣人為主。

據橙縣警局消息來源，兇手68歲，來自拉斯維加斯。警方目前尚不清楚其作案動機。當天參加禮拜堂的黃姓教友透露，她聽負責接待的信徒說，兇手比較晚進去，當時接待還詢問兇手「好像從未看過你」，兇手則回稱他以前來過。她因為距離兇手較遠，印象中他是一位東方人。

教友驚魂未定，在教會外等候警方調查。(Getty Images)

兇嫌拿鐵鍊鎖大門 拿出兩把手槍殺人

黃姓教友說，當天已回台灣服侍、過去主持該教會的張宣信牧師返美，因此由他客串主持當天的聚會。而信徒為了歡迎張牧師，在禮拜堂結束後，舉行疫情之後的首次餐會，有50多人參加。

南加州橙縣拉古納伍茲「Irvine 台灣基督長老教會」，15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷。兇嫌為一名68歲亞裔，作案動機尚不明，警方正展開調查。(Getty Images)

醫師陪母親做禮拜 為制止槍手遭擊斃

該名槍手在餐會期間先將大門用鐵錬鎖上，然後拿出兩把小型手槍開始開槍殺人。據她了解，死者鄭醫師平常並不會定期到該教會聚會，當天是為了陪伴媽媽才來的。

據消息來源指出，當天另五名身受輕重傷的人士，是一對姓周的夫妻和一對姓楊的夫妻，他們的傷勢都比較嚴重，且都是八、九十歲的耆老。另一位受輕傷的人士年紀較輕，為眼部受傷。

副警長霍洛克說，教友們為阻止槍手繼續開槍，展現了高超的英勇與膽識，「毫無疑問的，教友們避免死傷人數進一步擴大」。

洛斯蘭喬斯長老教會(Presbytery of Los Ranchos)發表聲明指出，這家長老會教堂15日餐會主要是為了歡迎一位前任牧師。洛斯蘭喬斯長老教會牧師克拉米爾(Tom Cramer)在臉書發表聲明，呼籲民眾為受到槍擊案影響的台灣僑民教友及日內瓦長老會教堂禱告。