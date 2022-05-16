我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

洛杉磯記者、記者顏伶如╱綜合報導
南加州橙縣拉古納伍茲一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣。(Getty Images)
南加州橙縣拉古納伍茲一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣。(Getty Images)

教友以台灣僑胞為主的南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的「Irvine台灣基督長老教會」(Geneva Presbyterian Church)15日驚傳槍擊血案，一名60多歲亞裔男子槍手在教友午餐聚會時開槍，造成一人死亡，四人重傷一輕傷。橙縣警長辦公室官員指出，槍手遭到挺身而出的教友制伏，教友奮不顧身的行動展現「高超的英勇與膽識」，否則事態更嚴重，不堪想像。

橙縣副警長霍洛克(Jeff Hallock)指出，兇嫌被警方逮捕後目前在押，員警在槍擊案發生現場起出兩把手槍。霍洛克表示，開槍動機仍有待警方調查，但槍手並不住在當地社區。橙縣警長辦公室發言人布拉恩(Carrie Braun)說，槍擊案發生時，教堂內部絕大多數教友都是台裔。

牧師趁兇嫌換子彈撲襲 教友一湧而上制伏他

現場人士透露，這六位死傷者包括陪同母親前去做禮拜的鄭姓醫師。據悉，他為了制止開槍，衝上去時被槍手擊斃。該教會的前牧師張宣信，則趁兇嫌在更換手槍子彈時，拿椅子從後面撲打兇嫌，旁邊的人也一湧而上才制止兇手，壓坐在兇嫌身上，眾人用張師母及時找到的繩子，綁住兇嫌手腳， 制止他繼續開槍。

「Irvine台灣基督長老教會」距離拉古納伍茲村(Laguna Woods Village)不遠。拉古納伍茲村被認為是退休人士的天堂，較低的房價以及各式各樣的免費或低收費的俱樂部，吸引了不少最初來自台灣、中國大陸和香港的退休族進住。

南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，在15日當...
南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，在15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣。(Getty Images)

教會信徒多台灣人 以台灣話做禮拜

據橙縣台灣基督長老教會信徒指出，十多年前他們向這家教堂租下其中一個小一點的禮堂，用來做為台灣人做禮拜的地方。該教會全部以台灣話做禮拜，信徒以住在拉古納伍茲村的上年紀台灣人為主。

據橙縣警局消息來源，兇手68歲，來自拉斯維加斯。警方目前尚不清楚其作案動機。當天參加禮拜堂的黃姓教友透露，她聽負責接待的信徒說，兇手比較晚進去，當時接待還詢問兇手「好像從未看過你」，兇手則回稱他以前來過。她因為距離兇手較遠，印象中他是一位東方人。

教友驚魂未定，在教會外等候警方調查。(Getty Images)
教友驚魂未定，在教會外等候警方調查。(Getty Images)

兇嫌拿鐵鍊鎖大門 拿出兩把手槍殺人

黃姓教友說，當天已回台灣服侍、過去主持該教會的張宣信牧師返美，因此由他客串主持當天的聚會。而信徒為了歡迎張牧師，在禮拜堂結束後，舉行疫情之後的首次餐會，有50多人參加。

南加州橙縣拉古納伍茲「Irvine 台灣基督長老教會」，15日當地時間下午1時半...
南加州橙縣拉古納伍茲「Irvine 台灣基督長老教會」，15日當地時間下午1時半發生槍擊，已知一人死亡，五人受傷。兇嫌為一名68歲亞裔，作案動機尚不明，警方正展開調查。(Getty Images)

醫師陪母親做禮拜 為制止槍手遭擊斃

該名槍手在餐會期間先將大門用鐵錬鎖上，然後拿出兩把小型手槍開始開槍殺人。據她了解，死者鄭醫師平常並不會定期到該教會聚會，當天是為了陪伴媽媽才來的。

據消息來源指出，當天另五名身受輕重傷的人士，是一對姓周的夫妻和一對姓楊的夫妻，他們的傷勢都比較嚴重，且都是八、九十歲的耆老。另一位受輕傷的人士年紀較輕，為眼部受傷。

副警長霍洛克說，教友們為阻止槍手繼續開槍，展現了高超的英勇與膽識，「毫無疑問的，教友們避免死傷人數進一步擴大」。

洛斯蘭喬斯長老教會(Presbytery of Los Ranchos)發表聲明指出，這家長老會教堂15日餐會主要是為了歡迎一位前任牧師。洛斯蘭喬斯長老教會牧師克拉米爾(Tom Cramer)在臉書發表聲明，呼籲民眾為受到槍擊案影響的台灣僑民教友及日內瓦長老會教堂禱告。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
橙縣 槍擊 退休

上一則

水牛城濫殺案 槍手密謀數月 鎖定非裔社區下手

下一則

疫情緩、舞弊論影響 期中選舉「郵寄投票」熱潮退燒

延伸閱讀

「大排擠理論」掀仇恨犯罪 挑非裔下手 稱白人會被取代

「大排擠理論」掀仇恨犯罪 挑非裔下手 稱白人會被取代
世界晚報／南加橙縣一教堂發生槍擊 1死4重傷

世界晚報／南加橙縣一教堂發生槍擊 1死4重傷
警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命