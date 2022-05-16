德州跳蚤市場爆槍擊 兩派衝突 至少2死3重傷

哈里斯郡警局長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)透過推特發表聲明。(取自推特)

全美近日槍擊 事件連連。德州 哈里斯郡(Harris County)15日下午又傳出槍擊案，一處距離市中心12哩的跳蚤市場遭到槍手攻擊；目前至少兩人死亡，三人送醫且傷勢危急；警方在現場發現兩把手槍，已有兩名嫌犯遭到拘留，第三名嫌犯則是受傷送醫。

警方約莫下午1時接獲報案，在航空大道(Airline Drive)上發生槍擊，現場傳出多聲槍響，多人中槍；據稱，槍案恐源於兩批人馬的爭執。

哈里斯郡警局長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)透過推特發表聲明：「此次的槍擊可能起源於一場兩個團體的爭執，後來才演變成暴力事件。目前看來傷者都是原本就涉入爭執的人，就警方所知，並未波及無辜；現場至少發現兩把手槍。」

警方指出，有兩名男子當場死亡，另外三人送往當地醫院，傷勢狀況嚴重；據稱所有涉案人士年紀都是20歲出頭，明顯彼此都認識，且死者和傷者都與衝突有關，警方還拘留兩名與案情有關的男子。

哈里斯郡警局巡官蘇珊·卡特(Susan Cotter)也向地方媒體FOX 26表示，槍案是在跳蚤市場內發生，而且並非偶然，兩名被拘留的嫌犯都已接受訊問。

岡薩雷茲表示，儘管沒有其他行人受傷，但案發當時正是跳蚤市場最忙碌的時段，現場聚集數千名來來往往的客人。

警方指出，雖然現場有監視器錄得一些案發的過程，但沒有其他影像能補充全案的原委；而且目擊證人的人數也相當有限，主要是因為在警方抵達前，大多人都逃離現場。

「發生這樣的事令人相當悲痛，當天有很多人在航空大道上來回穿梭，他們一邊吃著美食 、手裡拿著飲料、享受著逛跳蚤市場的樂趣。」哈里斯郡警局發言人說：「這真的很令人擔心，因為我們一直都牽掛者居民的安全，但我們會繼續做好我們的工作，保護我們的市民。」