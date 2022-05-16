水牛城槍擊案 超市保全反擊殉職 被譽英雄

退休警員沙特爾當天英勇反擊槍手甘德倫，有效阻止血案擴大，被譽是英雄。(取自臉書)

18歲槍手甘德倫(Payton Gendron)14日下午持槍闖入紐約水牛城一間超市大開殺戒，造成10死3傷的悲劇；水牛城警局特別表揚其中一名非裔死者沙特爾(Aaron Salter)，指出身為超商 保全的他面對槍手攻擊時，英勇地與槍手駁火，雖未能擊斃甘德倫，但卻有效阻止更多無謂的傷亡。

退休 警犧牲 阻更大傷亡

警方指出，沙特爾是一名退休警察，在甘德倫闖入超市開槍時也掏槍捍衛顧客安全，並成功擊中甘德倫，但甘德倫身穿防彈背心，雖然子彈沒有成功貫穿，沙特爾最終也被甘德倫殺害，但明顯減緩甘德倫的進攻節奏並保護更多人，如果不是沙特爾，可能有更多人成為槍下亡魂。

紐約州水牛城的一家超市14日發生仇視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工與受害者家屬，15日在當地教會聚會，悲傷不已。(Getty Images)

當地居民伊芙特．馬克(Yvette Mack)也懷念這位捨命保護社區的前警官，她說：「沙特爾關心社區，保護這座商店，也守護著我們的安全；槍擊 案發生前不久，我才在商店對街的投注行遇到他，他還跟我說他看到我簽的號碼，很難想像一個才剛生龍活虎跟你說話的人，今夜再也回不了家。」

爺為孫選生日蛋糕喪命

除沙特爾外，死者也包括一名外地來此探親的教堂執事帕特森(Heyward Patterson)，當時他正在店裡為即將生日的孫子挑選生日蛋糕；帕特森的親戚艾許頓-麥克勤(Clarissa Alston-McCutcheon)說：「帕特森再也沒辦法像過去一樣突然變出一個蛋糕哄孫子開心，他是一個充滿愛的好人，永遠陪伴在家人的身邊守護著他們。」

她探視安養院丈夫遇劫

同時，已退休的水牛城消防局長加內爾．惠特福(Garnell Whitfield)高齡86歲的母親蘿絲．惠特福(Ruth Whitfield)也在死者名單上，據悉她當時剛從丈夫居住的安養院結束探視，準備到店裡買些東西再回家。加內爾難過地說：「我的母親很有大愛，大家稱她為『孤兒的母親』，她也是一個相當虔誠的教徒，引導我成為一個屬神的人。」

驚看視頻：我女兒被殺了

另名死者蘿貝塔．德魯里(Roberta Drury)的母親德茲琳．麥杜菲(Dezzelynn McDuffie)更是親眼看到女兒被殺的畫面；當地媒體報導，槍擊視頻案發沒多久就在網路上瘋傳，麥杜菲瀏覽臉書時，正好看到這部影片；她說：「我看到我女兒從店裡走出來，就被甘德倫開槍殺了。」

不在案發現場，但就住在旁邊的凱薩琳．克羅夫頓(Katherine Crofton)表示，槍擊案時正在自家陽台上享受陽光，從上往下看很清楚地看到甘德倫駛入商場的車輛；克羅夫頓說：「他臉色慘白，沒有任何表情，我趕快躲起來不想跟他對望，以免也成為他的目標。」