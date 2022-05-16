我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

水牛城槍擊案 超市保全反擊殉職 被譽英雄

編譯柯立偉╱綜合15日電
退休警員沙特爾當天英勇反擊槍手甘德倫，有效阻止血案擴大，被譽是英雄。(取自臉書)
退休警員沙特爾當天英勇反擊槍手甘德倫，有效阻止血案擴大，被譽是英雄。(取自臉書)

18歲槍手甘德倫(Payton Gendron)14日下午持槍闖入紐約水牛城一間超市大開殺戒，造成10死3傷的悲劇；水牛城警局特別表揚其中一名非裔死者沙特爾(Aaron Salter)，指出身為超商保全的他面對槍手攻擊時，英勇地與槍手駁火，雖未能擊斃甘德倫，但卻有效阻止更多無謂的傷亡。

退休警犧牲 阻更大傷亡

警方指出，沙特爾是一名退休警察，在甘德倫闖入超市開槍時也掏槍捍衛顧客安全，並成功擊中甘德倫，但甘德倫身穿防彈背心，雖然子彈沒有成功貫穿，沙特爾最終也被甘德倫殺害，但明顯減緩甘德倫的進攻節奏並保護更多人，如果不是沙特爾，可能有更多人成為槍下亡魂。

紐約州水牛城的一家超市14日發生仇視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工與受...
紐約州水牛城的一家超市14日發生仇視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工與受害者家屬，15日在當地教會聚會，悲傷不已。(Getty Images)

當地居民伊芙特．馬克(Yvette Mack)也懷念這位捨命保護社區的前警官，她說：「沙特爾關心社區，保護這座商店，也守護著我們的安全；槍擊案發生前不久，我才在商店對街的投注行遇到他，他還跟我說他看到我簽的號碼，很難想像一個才剛生龍活虎跟你說話的人，今夜再也回不了家。」

爺為孫選生日蛋糕喪命

除沙特爾外，死者也包括一名外地來此探親的教堂執事帕特森(Heyward Patterson)，當時他正在店裡為即將生日的孫子挑選生日蛋糕；帕特森的親戚艾許頓-麥克勤(Clarissa Alston-McCutcheon)說：「帕特森再也沒辦法像過去一樣突然變出一個蛋糕哄孫子開心，他是一個充滿愛的好人，永遠陪伴在家人的身邊守護著他們。」

她探視安養院丈夫遇劫

同時，已退休的水牛城消防局長加內爾．惠特福(Garnell Whitfield)高齡86歲的母親蘿絲．惠特福(Ruth Whitfield)也在死者名單上，據悉她當時剛從丈夫居住的安養院結束探視，準備到店裡買些東西再回家。加內爾難過地說：「我的母親很有大愛，大家稱她為『孤兒的母親』，她也是一個相當虔誠的教徒，引導我成為一個屬神的人。」

驚看視頻：我女兒被殺了

另名死者蘿貝塔．德魯里(Roberta Drury)的母親德茲琳．麥杜菲(Dezzelynn McDuffie)更是親眼看到女兒被殺的畫面；當地媒體報導，槍擊視頻案發沒多久就在網路上瘋傳，麥杜菲瀏覽臉書時，正好看到這部影片；她說：「我看到我女兒從店裡走出來，就被甘德倫開槍殺了。」

不在案發現場，但就住在旁邊的凱薩琳．克羅夫頓(Katherine Crofton)表示，槍擊案時正在自家陽台上享受陽光，從上往下看很清楚地看到甘德倫駛入商場的車輛；克羅夫頓說：「他臉色慘白，沒有任何表情，我趕快躲起來不想跟他對望，以免也成為他的目標。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
退休 槍擊 超商

上一則

德州跳蚤市場爆槍擊 兩派衝突 至少2死3重傷

下一則

水牛城槍手去年曾揚言學校開槍 僅送心理評估

延伸閱讀

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
奧斯汀北郊圓石市 警匪駁火如戰場

奧斯汀北郊圓石市 警匪駁火如戰場

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命