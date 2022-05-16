水牛城槍手去年曾揚言學校開槍 僅送心理評估

在水牛城超市大開殺戒的18歲的凶嫌14日在法院過堂時，拒不認罪，下次出庭應訊為19日。(美聯社)

18歲白人青少年甘德倫(Payton Gendron)14日在紐約州 水牛城非裔 社區超市「塔普斯」(Tops)大開殺戒，造成至少10死3傷，其中11人是非裔；警方調查發現，甘德倫去年曾揚言在學校開槍，但他遭拘留一天半後獲釋，僅被送去做心理評估，未被控罪；聯邦調查局(FBI)審訊甘德倫的雙親，兩人配合調查；甘德倫的同學形容他怪異且政治傾向極端。

水牛城警察局長格拉瑪葛利亞(Joseph Gramaglia)15日說：「根據我們目前發現的證據，這確實是一起種族仇恨犯罪，凶嫌將以相關罪名遭到起訴。」

匿名執法人員表示，甘德倫去年6月揚言畢業時要在紐約康克林(Conklin)的薩斯奎哈納谷高中(Susquehanna Valley High School)發動槍擊案，遭警方拘留並接受心理狀態評估，但他在一天半後獲釋。

聯邦調查局等執法機構探員15日在凶嫌甘德倫在紐約康克林的家中，搜索相關證物。(路透)

格拉瑪葛利亞表示，甘德倫出院後就沒有再與執法單位扯上關係，「沒有人報案，沒有人投訴」。

美聯社報導，聯邦法禁止遭法官裁決為「精神缺陷」或被迫接受精神機構療養的人擁槍，但光是單一評估並無法啟動禁制令。

警方找到甘德倫犯案前寫下的180頁宣言書，自述已錄取布魯姆社區學院(SUNY Broome Community College)工程科學系；該校官員證實，甘德倫錄取但未按學校規定報到。

雙親都是土木工程師

甘德倫落網後，FBI審訊他的雙親保羅與帕米拉‧甘德倫(Paul and Pamela Gendron)，兩人都是紐約州運輸廳的土木工程師，目前配合調查。

甘德倫家人的鄰居普雷斯(Terry Place)表示，他與甘德倫一家人偶爾互動，只記得犯案的青少年曾打工送貨。

曾全套防疫裝備到校

甘德倫的同儕表示，他有時舉止怪異且流露政治極端傾向。要求匿名的同學表示，甘德倫去年曾穿全套防護裝備到校上課一周，可能是要防範新冠病毒，但也不排除搞笑意圖。

政治傾向納粹獨裁

另有兩名同學發現甘德倫的精神狀態脆弱，且他們曾在一堂政治實習課時被老師要求打造自己的國家和政府，結果甘德倫挑了被同學描述為希特勒式的獨裁政權。一名同學說：「他的觀點很極端，大可以挑任何形式的政權，他偏偏選擇極權政府。」