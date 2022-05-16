我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

水牛城槍手去年曾揚言學校開槍 僅送心理評估

編譯陳韻涵╱綜合15日電
在水牛城超市大開殺戒的18歲的凶嫌14日在法院過堂時，拒不認罪，下次出庭應訊為19日。(美聯社)
在水牛城超市大開殺戒的18歲的凶嫌14日在法院過堂時，拒不認罪，下次出庭應訊為19日。(美聯社)

18歲白人青少年甘德倫(Payton Gendron)14日在紐約州水牛城非裔社區超市「塔普斯」(Tops)大開殺戒，造成至少10死3傷，其中11人是非裔；警方調查發現，甘德倫去年曾揚言在學校開槍，但他遭拘留一天半後獲釋，僅被送去做心理評估，未被控罪；聯邦調查局(FBI)審訊甘德倫的雙親，兩人配合調查；甘德倫的同學形容他怪異且政治傾向極端。

警長：種族仇恨犯罪

水牛城警察局長格拉瑪葛利亞(Joseph Gramaglia)15日說：「根據我們目前發現的證據，這確實是一起種族仇恨犯罪，凶嫌將以相關罪名遭到起訴。」

匿名執法人員表示，甘德倫去年6月揚言畢業時要在紐約康克林(Conklin)的薩斯奎哈納谷高中(Susquehanna Valley High School)發動槍擊案，遭警方拘留並接受心理狀態評估，但他在一天半後獲釋。

聯邦調查局等執法機構探員15日在凶嫌甘德倫在紐約康克林的家中，搜索相關證物。(路...
聯邦調查局等執法機構探員15日在凶嫌甘德倫在紐約康克林的家中，搜索相關證物。(路透)

格拉瑪葛利亞表示，甘德倫出院後就沒有再與執法單位扯上關係，「沒有人報案，沒有人投訴」。

美聯社報導，聯邦法禁止遭法官裁決為「精神缺陷」或被迫接受精神機構療養的人擁槍，但光是單一評估並無法啟動禁制令。

警方找到甘德倫犯案前寫下的180頁宣言書，自述已錄取布魯姆社區學院(SUNY Broome Community College)工程科學系；該校官員證實，甘德倫錄取但未按學校規定報到。

雙親都是土木工程師

甘德倫落網後，FBI審訊他的雙親保羅與帕米拉‧甘德倫(Paul and Pamela Gendron)，兩人都是紐約州運輸廳的土木工程師，目前配合調查。

甘德倫家人的鄰居普雷斯(Terry Place)表示，他與甘德倫一家人偶爾互動，只記得犯案的青少年曾打工送貨。

曾全套防疫裝備到校

甘德倫的同儕表示，他有時舉止怪異且流露政治極端傾向。要求匿名的同學表示，甘德倫去年曾穿全套防護裝備到校上課一周，可能是要防範新冠病毒，但也不排除搞笑意圖。

政治傾向納粹獨裁

另有兩名同學發現甘德倫的精神狀態脆弱，且他們曾在一堂政治實習課時被老師要求打造自己的國家和政府，結果甘德倫挑了被同學描述為希特勒式的獨裁政權。一名同學說：「他的觀點很極端，大可以挑任何形式的政權，他偏偏選擇極權政府。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
紐約州 非裔 仇恨犯罪

上一則

水牛城槍擊案 超市保全反擊殉職 被譽英雄

下一則

狂歡派對已結束 學者：股市將進入沉默10年

延伸閱讀

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
奧斯汀北郊圓石市 警匪駁火如戰場

奧斯汀北郊圓石市 警匪駁火如戰場

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命