我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

重大槍擊掀仇恨犯罪 大排擠陰謀論死灰復燃

編譯洪毅╱綜合15日電
紐約州水牛城的一家超市14日發生歧視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工15日在當地教會聚會，大家悲哀不已。(Getty Images)
紐約州水牛城的一家超市14日發生歧視非裔的槍殺案件，10人不幸死亡。超市員工15日在當地教會聚會，大家悲哀不已。(Getty Images)

敵視所有非白人族裔

紐約州水牛城14日發生10死3傷的槍擊案，目前的流傳影像及證據都指向，18歲兇嫌甘德倫(Payton Gendron)是陰謀論「大排擠理論」(Great replacement)的信奉者，專挑非裔下手；該陰謀論宣稱，其他族裔將會「取代」白人，儘管無稽，卻為近年來不少槍擊案兇嫌所信奉。

由於該陰謀論的重心在「取代」，基本上認定白人更為優越，而非白人族裔的人口增加或與白人通婚，將摧毀由白人建立起來的文明、乃至白人這個族裔本身，因此所有非白人族裔都可能是該理論信奉者敵視的對象。

警方在水牛城超市前站崗。(美聯社)
警方在水牛城超市前站崗。(美聯社)

多起事件 該理論信徒

例如甘德倫在撰述的文件中反覆提及2019年紐西蘭基督城清真寺槍擊案的兇嫌塔倫(Brenton Tarrant)，塔倫在該次針對穆斯林的槍擊案中殺害51人、槍傷40人。

造成11死的2018年匹茲堡猶太教堂槍擊案兇嫌鮑爾斯(Robert Bowers)，以及造成23死的2019年德州艾爾帕索槍擊案兇嫌庫魯休斯(Patrick Crusius)，均是大排擠理論的信奉者；艾爾帕索槍擊案發生地80%的居民為西語裔。

這些事件表明，導致愈來愈多暴力犯罪事件與大排擠理論有關，不論是已在這片土地生活百年的非白人族裔，或晚近的移民者，都不能夠免於這些信奉者的敵視。

比爾博言論 兩黨抨擊

綜觀美國歷史，最知名的陰謀論推動者堪稱是「南方民主黨人」1935年至1947年任密西西比州國會參議員的比爾博(Theodore G. Bilbo)，比爾博曾經著書論及他的理論，包括由白人建立的文明是多麼優秀，然而非裔人口的增加，正逐漸威脅美國。

比爾博聲稱，許多非裔為「混種」，不但無能建立文明，還會摧毀文明，宣稱若按此趨勢，300年後的美國將「再無白人」，變得「不是黃皮膚就是棕皮膚」；故比爾博還曾主張，應該將美國的非裔送回非洲。

比爾博激進的言論遭到兩黨及學術界抨擊，包括有「美國人類學之父」之稱的鮑亞士(Franz Boas)；而鮑亞士的猶太血統及德國移民出身，則成為比爾博反擊的切入點。

這段歷史也表明，大排擠理論從來就不是新鮮事，但是這個伴隨種族主義、反移民的主張，而且在近80年前就遭到各界駁斥的陰謀論，近年來在極端主義者之間，竟又有死灰復燃的跡象。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
槍擊 非裔 移民

上一則

眼看共和黨將掌國會 拜登找王牌律師備戰「翻舊帳」

下一則

水牛城濫殺案 槍手密謀數月 鎖定非裔社區下手

延伸閱讀

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
世界晚報／南加橙縣一教堂發生槍擊 1死4重傷

世界晚報／南加橙縣一教堂發生槍擊 1死4重傷
德州周末也不平靜 跳蚤市場爆槍擊 2死3傷

德州周末也不平靜 跳蚤市場爆槍擊 2死3傷
警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命