紐約揚克斯市快閃搶案 4嫌劫走10萬元珠寶

紐約州威徹斯特郡揚克斯市(Yonkers)12日發生一起驚人搶劫案，四名膽大包天的盜賊在光天化日之下，以大槌破壞和入侵該市一家珠寶店，竊走價值10萬元的珠寶；三名嫌犯已經落網，第四人仍在逃亡，警方正全力追緝。

被逮捕的三名嫌犯來自與揚克市接鄰的紐約市布朗士(Bronx)區，分別是21歲的奧斯頓(Nyken Alston)、威爾森(Alexander Wilson)，以及35歲的朗恩(Alfred Long)，三人因12日下午5時30分左右砸毀「黃金廣場珠寶」 (Golden Square Jewelry)櫥窗，入侵珠寶店而被捕，第四名嫌犯身分未明。

奧斯頓與朗恩被控搶劫重罪、重偷盜罪、入室盜竊罪，並於13日過堂。威爾森因車禍 送醫急救，也將在不久後被起訴。

監控錄像顯示其中兩人用大槌砸窗戶數次，另外兩人也在畫面中，他們合力用手在櫥窗挖出一個洞，搶走黃金和珠寶。

揚克斯市警察 局報告，畫面中另外兩名盜賊也加入行竊，後來乘搭黑色休旅 車逃跑。

監視器畫面顯示一位店員跑到人行道上，拿起被扔棄的大槌徒步追趕竊賊。嫌犯的休旅車在車流中穿梭，途中撞到一台停著的車輛。

警方幾分鐘後抵達現場，在帕克丘(Park Hill)社區找到嫌犯車輛，根據警方聲明內容，竊賊落網前與警方有一場短暫的追逐戰，後來車輛撞上馬歇爾路(Marshall Road)上一民宅的擋土牆。四人跳下車，企圖徒步逃跑。

警方表示：「兩名嫌犯幾分鐘內被抓到，第三名在一小時內就逮，當時他們企圖逃跑並躲在林蔭大道Saw Mill River Parkway旁邊的樹林區。」第四名嫌犯仍在逃。