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威州密爾瓦基1晚爆3槍案 年輕人宵禁

編譯盧炯燊／綜合14日電
密爾瓦基市中心娛樂區13日晚接連發生三宗槍擊事件，導致21人受傷後，當局宣布實施宵禁令，禁止20歲或以下年輕人在周末晚上外出。(美聯社)
密爾瓦基市中心娛樂區13日晚接連發生三宗槍擊事件，導致21人受傷後，當局宣布實施宵禁令，禁止20歲或以下年輕人在周末晚上外出。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)市中心娛樂區13日晚上接連發生三宗槍擊事件，導致21人受傷，當局14日凌晨宣布實施宵禁令，禁止20歲或以下年輕人在周末晚上外出，並增派警員巡邏，同時對三宗槍擊案是否有關連展開調查。

槍擊案正值NBA季後賽舉行期間，密爾瓦基公鹿隊(Milwaukee Bucks)主場迎戰波士頓塞爾特人隊(Boston Celtics)的東區四強第六場賽事。

第一宗槍擊事件於晚上9時10分發生，距離公鹿球迷觀賽區不遠傳出槍聲，導致三人受傷，包括一名16歲少女；事件發生後一名男子被捕。

到10時半再有一人中槍受傷，暫未有人被捕；至11時9分左右發生第三宗槍擊，兩幫人馬互相駁火造成17人受傷，其中五名傷者都持槍，他們與另外五人一起被捕；全部傷者介乎15歲至47歲之間，都無生命危險。

市長江森(Cavalier Johnson)表示，絕不容許在市內或其他地方再次發生同類事件，宣布在14日及15日晚上11時起實施宵禁，禁止20歲或以下年輕人到市中心區，同時加派警力巡邏。

公鹿13日晚上發聲明，聲稱三宗槍擊事件都不是在觀戰區內發生，江森也沒有計畫禁止市民15日到可容納1.1萬人的觀賽區，在第七場賽事為公鹿打氣。第七場在波士頓舉行，但在市中心設有公鹿觀賽區，成千上萬的球迷可透過大屏幕電視觀戰及加油。

密爾瓦基是2021年全美凶殺案死亡人數創紀錄的數個城市之一，絕大部分涉及槍支，在193起凶案裡，180 起是槍擊事件，另外有873人在槍擊事件中受傷；今年情況更為惡劣，該市迄今共有77起凶殺案，較去年同期增加40%。

專家認為新冠疫情造成的壓力助長了暴力事件，但江森指責問題的核心是個人很容易取得槍支，認為這不僅是密爾瓦基的問題，全國槍擊事件都有增無減。

根據非營利組織「槍支暴力檔案」(Gun Violence Archive)網站數據，今年迄今全美有1萬5577人在涉槍事件中死亡，1萬2714人受傷。

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