我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州韓裔沙龍槍案 警方態度轉彎：恐是仇亞攻擊

水牛城槍案兇手為18歲白人至上者 步槍塗N開頭髒話

CNN記者離開上海 自曝「倖存者的內疚」

中央社／洛杉磯14日專電
卡佛分享他在經歷上海50多天高壓封城之後，克服重重關卡，帶著一隻寵物狗搭上飛機離開的歷程。取材自推特
卡佛分享他在經歷上海50多天高壓封城之後，克服重重關卡，帶著一隻寵物狗搭上飛機離開的歷程。取材自推特

美國有線電視新聞網CNN派駐中國的記者卡佛（David Culver）近日離開上海，分享這段單程旅行，他說搭上飛機如釋重負，心裡卻浮現「一點倖存者的內疚感」。

這是卡佛2年半以來第一次離開中國。他在2020年1月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒在全世界擴散的時候，奉派到中國武漢採訪，之後留在中國，擔任CNN中國特派記者。

影片來源：YouTube

CNN網站昨天刊登卡佛的文章與照片，分享他在經歷上海50多天高壓封城之後，克服重重關卡，帶著一隻寵物狗搭上飛機離開的歷程。

「你出去了，你現在安全了。」卡佛紀錄下在飛機上，空服員對他安慰。他形容，上海這座高樓密集、閃閃發亮的城市，正因中國嚴厲的清零政策而疲憊不堪。

卡佛回顧，自己經歷了複雜的流程才取得這一張離開上海的單程機票，期間獲得美國領事館的協助，必須取得社區官員的同意，在僅有的航班之中買到機票，特別是他還帶了一隻狗。

最重要的是，他必須向社區官員保證，他一旦離開了就再也不會回來。

卡佛在前往機場的路上，拍下了上海的荒涼街景，塑膠繩圍起來的人行道、用鐵鍊鎖起來的商家與餐廳。

卡佛在影音報導中，穿插50多天高壓的封城下反抗與衝突的畫面，坐在飛機上的他說，這些混亂、絕望與衝突好像真的離他遠去。

卡佛在CNN節目上與主播古柏（Anderson Cooper）對談，證實封城措施的嚴格，一人確診整棟公寓都要被強制帶往隔離中心。古柏播放一段影片身穿一身白色防護衣的防疫人員破門進入居民家中，古柏形容「這好像喪屍電影」。

卡佛在文章中談到，在機場與跟他一樣準備離開中國的幾名外國人交談，有人在上海居住5年、7年甚至10年，得到一個相同的結論：「在這座中國金融門戶，無論投入了多少時間都已經不重要，現在是設下停損點，離開的時候。」

文章結尾，卡佛分享在這班飛往阿姆斯特丹的機上，與空服員對話。同機乘客幾乎都對離開中國抱著感恩的心，每個人都有一段「逃難故事」。

空服員對卡佛說：「為了不讓你太驚嚇，我們落地之後，你會發現幾乎沒有人還戴口罩。你將進入一個全新的世界。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
封城 機場 疫情

上一則

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

下一則

德州韓裔沙龍槍案 警方態度轉彎：恐是仇亞攻擊

延伸閱讀

上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備

上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備
CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活
陳奕上海關45天 自學成天菜大廚 還靠貓罐頭換糧食

陳奕上海關45天 自學成天菜大廚 還靠貓罐頭換糧食
中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05

超人氣

更多 >
至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕
普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭
「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸
居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現
伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪