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庫克受邀至這所大學畢業典禮演講 強調為多元群體考量

編譯王巧文／綜合外電
蘋果執行長庫克13日在高立德大學（Gallaudet University）的畢業典禮上發表演說。 歐新社
蘋果執行長庫克13日在高立德大學（Gallaudet University）的畢業典禮上發表演說。 歐新社

轉眼間又到了畢業的季節，蘋果執行長庫克13日參加高立德大學（Gallaudet University）的畢業典禮並發表演說，強調蘋果將繼續在產品通用性上做出努力。

高立德大學不是一般的學校，庫克和這所學校的淵源也很特別。高立德大學是全球第一所專為聾人和重聽族群開設的高等學府，已與蘋果攜手開創不少具包容性的產品。此前，蘋果串流影音服務Apple TV+製播的「樂動心旋律」，3月才在奧斯卡金像獎抱走今年最佳影片獎，締造串流影音歷史，而該影片講述的正是聾啞家庭的故事。

影片來源：YouTube

庫克在這場演講中表示，在思索如何建立有意義且充實的生活時，「沒人可以替你們回答這個問題，我不行，iPhone功能也做不到。AI（人工智慧）很厲害，但也沒那麼厲害。」CODA的演員也出席了這場畢業典禮。

此外，庫克也提供今年應屆畢業生一條人生建言：「無論你做什麼，都要從你的價值觀出發。」

他特別提及，蘋果是如何與高立德大學合作打造一項指南，幫助人們在Apple Maps上找到聾人執掌的公司，並談論蘋果在應對氣候變遷和增加消費者隱私方面，做出的堅定承諾。

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