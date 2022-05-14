貨架缺奶粉 無證客卻有？奶水引爆政治口水戰
受到供應鏈危機及產線汙染、召回產品影響，全國嬰兒奶粉出現缺貨潮，卻也衍生政治口水戰，傳出有大量嬰兒奶粉配送往美墨邊境地區，供應包括無證客在內的嬰幼兒使用而引發爭議。
佛州國會眾議員卡馬克(Kat Cammack)11日在臉書直播中的影片顯示，一名德州邊境巡邏隊員向她表示，他準備將一批嬰兒奶粉移交給移民。
一張照片掀「美國最後」批評
另一張發布在推特的照片則顯示，德州麥克艾倫(McAllen)的烏蘇拉無證移民收留中心(Ursula)內，一批Advantage系列的嬰兒奶粉與蘋果醬等物資交互堆疊。
在全國嬰兒奶粉缺貨的背景下，此事引來包括卡馬克在內的共和黨人批評；卡馬克在臉書上說：「在大家住的附近找不到嬰兒奶粉的時候，他們在把嬰兒奶粉送到邊境」。
卡馬克說，嬰幼兒們沒有任何過錯，讓她生氣的是，這是拜登政府「美國最後」的又一例證；而在推特上，卡馬克更將烏蘇拉中心的物資照片，與另一間商店貨架上稀疏的奶粉做對比，說：「這就是『美國最後』的樣子」。
德州州長艾伯特(Greg Abbott)與全國邊境巡邏員工會(NBPC)的聯合聲明也說，當全國父母為空空如也的貨架擔憂發愁時，拜登政府卻樂於向非法移民提供嬰兒奶粉，延續拜登政府在邊境政策上的「輕率及與民脫節」。
烏蘇拉中心：只收留獨身者
新聞周刊(Newsweek)詢問烏蘇拉中心後，得到的答覆卻是該中心只收留獨身成年無證客，不應會有嬰兒奶粉；華盛頓郵報(WP)的報導則指出，儘管全國嬰兒奶粉缺貨，但政府仍有必要提供嬰兒奶粉到邊境，而且多年來都是如此。
根據1997年的「弗洛雷斯和解協議」(Flores consent decree)，主管機關在收留未成年無證客的時候，應滿足一系列的條件，其中之一是「滿足洗浴廚廁需求，以及飲水、食物、醫藥不致匱乏」。
2008年時，奠基於該和解協議的「人口販運被害人保護法」(Trafficking Victims Protection Reauthorization Act)在國會通過，再次確認收留中心飲食「必須符合所有未成年無證客的年齡條件」；2015年時，法院裁定不論所有情況，無證兒童都應適用該協議的標準。
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