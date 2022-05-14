自製配方奶風險增 醫師強烈建議別給寶寶喝

醫師表示，自製配方奶對嬰兒有風險。(美聯社)

美國市場出現嬰兒配方奶嚴重缺貨，某些家長越來越擔心寶寶斷糧，有民眾上網查詢如何在家自製嬰兒配方奶，網路流傳的配方需要材料從羊奶粉到生牛乳都有；不過，小兒科醫師警告，自己動手製作嬰兒配方奶可能對寶寶帶來嚴重健康風險。

費城 基礎醫療兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia Primary Care)主治醫師凱蒂‧洛克伍德(Katie Lockwood)表示：「自製配方奶對嬰兒來說是危險的。」她說，一般配方奶都有受到食品暨藥物管理局 (FDA)規範，必須通過極高標準，如同藥品接受審查一樣，民眾動手製作配方奶，風險將相對增加許多。

市售嬰兒配方奶的設計，重點在於盡量接近母乳，產品必須通過審慎規範，確保含有嬰兒成長需要的各種營養素，並且要讓嬰兒食用之後能夠消化。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)發言人艾布拉姆斯(Steven Abrams)說，民眾在家裡自製的配方奶，缺乏嬰兒成長時需要的重要營養素，特別是蛋白質及礦物質。該學會已發表聲明，強烈建議民眾千萬不要讓嬰兒食用自製配方奶。

民眾自己動手製作的配方奶，某些礦物質或營養素可能過多，例如含鹽太多，超過嬰兒腎臟或肝臟能夠負荷的份量，食用之後可能導致在嬰兒體內無法分解。

另外，就連製作配方奶使用的水，也可能對寶寶形成潛在危害。

紐約市 蒙特菲爾兒童醫院(Children's Hospital at Montefiore)小兒科總醫師蘇塞特‧奧耶庫(Suzette Oyeku)說，自製配方奶最大問題在於營養素與使用液體無法均衡，如果添加比例掌握錯誤，可能導致幼齡寶寶喝下太多水而出現水中毒(water intoxication)，甚至發生危險併發症。