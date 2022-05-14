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母乳取代奶粉詢問暴增 多州母乳銀行 掀捐乳潮

編譯林梅婕／綜合13日電
全美嬰兒配方奶粉嚴重缺貨，一些熱心媽媽踴躍提供母乳捐贈給母乳銀行，希望能解燃眉之急。圖為科羅拉多州一家母乳銀行負責人把收到的袋裝母乳裝瓶。(美聯社)
全美嬰兒配方奶粉嚴重缺貨，一些熱心媽媽踴躍提供母乳捐贈給母乳銀行，希望能解燃眉之急。圖為科羅拉多州一家母乳銀行負責人把收到的袋裝母乳裝瓶。(美聯社)

全美嬰兒配方奶粉面臨嚴重缺貨，家長們更是心急如焚，熱心媽媽們也開始踴躍增產母乳捐贈給母乳銀行(Milk Bank)，希望能幫助這些嗷嗷待哺的嬰兒。

美聯社13日報導，不過一些嬰兒必須喝特殊奶粉，母乳不能完全替代，加上大部分母乳銀行都以支援弱勢或有醫療需求的家庭為優先，故以母乳代替配方奶粉的缺口無法完全解決問題。

配方奶粉缺貨的現象也引發拜登政府的關注，政府13日表示，亞培(Abbott Laboratories)允諾，持聯邦政府專為婦孺提供所需營養品的嬰兒奶票(WIC)，購買該公司製品，會提供優惠到8月。

麻州牛頓市(Newton)的「東北母乳銀行」(Mothers' Milk Bank Northeast)最近出現大批民眾踴躍樂捐母乳；一般來說，該組織平均每個月會接到30至50通的樂捐電話，但該組織執行主任黛博拉‧揚布拉德(Deborah Youngblood)指出，光在12日他們就接到35通樂捐電話。

堪薩斯州一名38歲母親凱拉．吉萊斯皮(Kayla Gillespie)六年前懷第一胎時，就曾捐贈多達18加侖的母乳，這次她更義不容辭：「雖然我還有三個小孩要餵，但我很幸運能生產母乳，所以我覺得我有義務做點什麼。」

「北美母乳銀行協會」(HMBANA)執行主任琳西‧格羅夫(Lindsay Groff)也表示，最近的母乳需求「大幅增加」，前來諮詢以母乳取代配方奶的人數過去幾天激增20%。

另外，有些家長也透過網路上母乳交換平台尋覓一絲希望，康乃狄克州的亞曼達‧卡斯特萊(Amanda Kastelein)稱自己10個月大的男嬰因為過敏，要用配方奶粉來補充母乳；幸好卡斯特萊在臉書上找到母乳交換機構Human Milk 4 Human Babies，讓她有機會用自己生產的母乳換取兒子需要的配方奶粉。

許多地方媽媽也紛紛加入樂捐的行列，科羅拉多州母乳銀行主任芮蓓卡‧海恩瑞克(Rebecca Heinrich)提醒，有些媽媽自行找人捐贈母乳有其風險；雖然他們盡可能嚴加控管捐贈母乳的品質，但還是「建議先與家庭醫師諮詢，如何在食用母乳的情況下確保滿足寶寶的特殊需求」。

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