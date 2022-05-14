國防生產法救急？全美嬰兒奶粉荒 眾院調查

眾院監督委員會13日宣布將對全美嬰兒配方奶短缺展開調查，詢問四大業者如何處理供應短缺的相關資訊，以及聯邦政府未來如何緩解供應問題。(路透)

眾院 監督委員會(House Oversight Committee)13日宣布將對全美嬰兒配方奶短缺展開調查，詢問四大業者如何處理供應短缺的相關資訊，以及聯邦政府 未來如何緩解供應問題；在拜登政府宣布有限的處理方式後，白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)13日辯稱聯邦政府已迅速處理此議題，但無法說明何時能讓短缺問題緩解。

雀巢：暫無因應對策

眾院監督委員會致信嬰兒配方奶粉製造商，包括亞培實驗室(Abbott Laboratories)、利潔時集團(Reckitt Benckiser Group)旗下的美贊臣(Mead Johnson)、雀巢公司(Nestlé SA)的雀巢美國分部，以及百利高公司(Perrigo Co.)，詢問他們何時注意到供應短缺，並採取哪些步驟增加供應量。

眾院監督委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney)以及聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi，伊利諾州)在信中指出：「全國配方奶短缺威脅全國各地嬰兒與家庭的健康和經濟安全，尤其是低收入戶。」

雀巢發言人表示目前尚無因應作法，其他三家公司則未回應。

國會查亞培召回事件

根據市場研究機構歐睿國際(Euromonitor International)，心美力(Similac)製造商亞培、Enfamil製造商美贊臣共約佔全美80%嬰兒配方奶銷售量，製造嬰兒食品嘉寶(Gerber)的雀巢則佔近10%。

配方奶短缺源自供應鏈問題、產品召回造成部分店家缺貨、產品限制，以及家長因恐慌而蒐購。國會議員要求亞培，提供密西根州史特吉斯市(Sturgis)工廠的衛生條件、品管和產品汙染的文件，以了解亞培2月召回產品和關閉該廠的始末。

眾院25日舉行聽證會

許多國會議員也要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA)回應，並敦促聯邦政府採取更積極的行動與立法；眾院能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)25日將舉行相關聽證會。

兩黨議員呼籲拜登總統動用「國防生產法」(DPA)提高嬰兒配方奶生產，莎奇13日證實，白宮正在討論是否要動用此法，「這個問題很重要，但我們現在無法回答」。

莎奇被問到為何聯邦政府一直到此問題迫在眉睫時才採取行動，她為聯邦政府辯護，「我們並未躊躇，直接採取行動」，但被問到白宮的解決時程時，她回應白宮無法提供明確時間。

莎奇籲限購避免囤貨

莎奇最後也列出聯邦政府緩解配方奶短缺的短期作法，包括提供退款給各州解決地區短缺、加速海外嬰兒配方奶進口，並呼籲店家實施限購避免民眾囤貨。