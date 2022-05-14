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嬰兒奶危機數周內可望緩解…廠商不樂觀：恐缺貨到年底

記者顏伶如／綜合報導
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)13日表示將簡化進口程序，預計數周內應可紓解奶粉短缺危機；不過沃爾瑪和亞馬遜自家品牌奶粉商預測，至少將缺貨到年底。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)13日表示將簡化進口程序，預計數周內應可紓解奶粉短缺危機；不過沃爾瑪和亞馬遜自家品牌奶粉商預測，至少將缺貨到年底。(美聯社)

為了紓解嬰兒配方奶嚴重缺貨危機，聯邦政府13日提出對策；食品暨藥物管理局(FDA)局長卡利夫(Robert Califf)宣布，政府除了協助廠商增加產量，也將簡化配方奶從海外地區進口美國的程序，估計數周內缺貨的窘況便可得到緩解。

不過，專門為沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等零售業者生產自家品牌嬰兒奶粉的廠商培瑞克製藥(Perrigo Company PLC，又譯百利高)執行長凱塞勒(Murray Kessler)接受路透訪問時指出，缺貨狀況恐將持續到年底。

卡利夫表示，食藥局下周將公布製造商、供應商如何從海外將嬰兒配方奶進口美國的計畫細節，食藥局也將允許國內廠商擁有較多彈性空間。

他說，在符合安全、品質管控及商標標準的前提下，食藥局將簡化嬰兒配方奶進口程序；根據統計，嬰兒配方奶在美國約有40億市場大餅，美國廠商幾乎稱霸市場，進口配方奶則面臨較高關稅。

卡利夫13日在推特發文寫道，食藥局推動的措施將能在數周之內，讓嬰兒配方奶的市場供應得以大幅提升；他在推文中寫道，食藥局數據顯示，零售商店現貨率(in stock rates)已經趨於穩定，「但我們日以繼夜持續努力，希望讓供應量能進一步改善」。

今年2月，亞培藥廠(Abbott Laboratories)宣布回收旗下某些嬰兒配方奶，因為產品遭消費者投訴出現細菌感染問題，導致初生嬰兒喝下變質產品。幾款在密西根州斯特吉斯(Sturgis)製造的心美力(Similac)產品，也在亞培藥廠回收之列。

受到供應鏈危機、通膨創下歷史新高等因素影響，嬰兒配方奶缺貨如同雪上加霜。零售銷售數據追蹤機構Datasembly指出，全國嬰兒配方奶市場約有40%目前缺貨。

亞培13日表示，已經從愛爾蘭工廠緊急調貨，將數百萬罐嬰兒奶粉運往美國。

凱塞勒說，培瑞克製藥位於俄亥俄州、佛蒙特州的嬰兒配方奶工廠，目前產量都已提高到115%。

他說，在食藥局要求下，目前培瑞克製藥集中火力，暫時只生產四種產品：零售商自營品牌的心美力防過敏配方奶(Similac Pro Sensitive)版本及鉑優恩美力(Pro Advance)版本，以及美贊臣防脹氣配方奶(Enfamil Gentle Ease)版本及普通嬰兒配方奶(Infant)版本。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)13日表示將簡化進口程序，預計數周內應可紓解奶粉短...
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)13日表示將簡化進口程序，預計數周內應可紓解奶粉短缺危機；不過沃爾瑪和亞馬遜自家品牌奶粉商預測，至少將缺貨到年底。圖為一機構向有需要的家庭郵寄嬰兒配方奶。(Getty Images)

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