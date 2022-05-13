彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

美國3年前就以國家安全威脅為由，勒令拆除美國電信和安全網路中使用的中國製造設備，但延誤、延期和嚴重資金短缺導致問題基本沒解決，中國科技仍存在於美國各地。彭博指出，額外的成本、緩慢的升級，一切都表明，讓華為 離開，要付出高昂代價。

報導指出，100多家美國電信提供商仍在使用來自華為和中興的設備，從而為數十萬客戶提供手機 通話服務，中國製造的設備也仍在為美國國防部 一些設施、美國一些大企業的商務飛機和一些大型商務航空公司提供服務。

同時，將價值數十億美元的中國科技產品強行從美國電信網路中拆除的命令，也在美國構成公共安全風險。有關電信商表示，由於「拆除和替換」聯邦援助計畫，主要目的是説明美國農村電信供應商用西方產品取代中企的網路設備缺乏足夠資金，他們將不得不削減對美國廣大農村地區的通信服務，減少繁忙高速公路沿線的911報警電話服務，甚至完全停止服務。

美國國防部獲得兩項豁免，被允許9月之前繼續執行與那些使用華為、中興設備的供應商之間的合約。相關豁免還提到另一家被禁的中企生產的監控攝像頭。

在空中，美國航空、達美航空等營運的1,400架支線飛機，仍在透過中興的網路設備提供互聯網服務。6,400架私人飛機以及美國大企業擁有的一些商務飛機，也仍在使用中興設備。

去年美國國會為「拆除和替換」項目撥款19億美元，但今年1月統計181家申請者的資金要求時，卻發現總額高達56億美元。沒有跡象顯示美國國會會在短期內解決該缺口。

對美國農村電信商來說，時鐘正滴答作響，中興已暫停對美國客戶的支持服務，華為很快也將這麼做。

若美官員未禁止中企設備，為堪薩斯州17個縣提供服務的美國聯合無線通訊，早就使用華為設備升級到5G服務了。該公司負責人拉斯科斯基表示，「這阻止我們的成長」，且當相關設備被替換後，使用者必須自己支付變更費用。