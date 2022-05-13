職業移民 部分恢復排期
國務院12日公布2022年6月移民排期，部分項目恢復排期；親屬移民除第二優先無需排期，其他各項原地踏步；職業移民中國出生第一優先、第四優先一般類、第五優先區域中心三項皆有名額，中國出生第五優先非區域中心恢復排期；職業移民非中國出生第三優先恢復排期，其他各項均有名額，無需排期。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；
第三優先(公民已婚子女)原地踏步；
第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。
職業移民類：
中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生有名額；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生有名額；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生恢復排期；
中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也有名額；
中國出生第五優先EB-5非區域中心恢復排期，非中國出生有名額；區域中心中國出生與非中國出生都有名額。
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