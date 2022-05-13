全美嬰兒「斷奶」…拜登急商對策 家長焦慮苦撐

嬰兒配方奶粉近期嚴重短缺，父母為孩子買奶愈來愈難。(Getty Images)

通膨居高不下、物價飆漲之際，市面上嬰兒配方奶缺貨再對拜登 政府造成壓力；拜登總統12日與奶粉製造商及經銷業者磋商對策，試圖解決全美嬰兒配方奶粉短缺問題，焦急的家長則透過線上群組交換、購買嬰兒奶粉。

配方奶短缺肇因於疫情引發的供應鏈困境，而大規模產品召回更讓窘境雪上加霜，許多家庭必須用盡各種方法，為孩子尋找關鍵民生物資；育有分別為十歲、七歲和六個月大孩子的母親莎拉‧康恩(Sara Khan)說，這種情況已持續了好幾個月。

她說：「近七個月前就已出現問題，不是一夜之間發生的。」

白宮 表示，拜登與12日嬰兒配方奶製造商嘉寶(Gerber)和利潔時(Reckitt)執行長商討增加奶粉產量，以及政府可以如何提供協助；此外，拜登也約見零售業者沃爾瑪(Walmart)與目標(Target)高層，了解各地區配送嬰兒奶粉的狀況與庫存量。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「我們理解這對各地民眾都是一項挑戰，總統非常關切並盡我們所能簡化手續並透過政府力量介入以增加供應。」

美聯社報導，拜登政府計畫監督哄抬物價的情況，並與墨西哥、智利、愛爾蘭及荷蘭的貿易夥伴合作增加進口，目前高達98%的嬰兒配方奶粉在美製造。

嬰兒配方奶粉短缺歸因於供應鏈干擾和安全性召回，經銷商限制購買數量，醫務人員呼籲家長聯繫食物銀行或診所；因應配方奶粉短缺，社群媒體 流傳稀釋奶粉甚至自己動手做的方式，但專家警告這些偏方不利兒童健康。

亞培(Abbott)奶粉因汙染疑慮召回後，相關產品短缺影響低收入戶尤甚，因為此次召回波及許多聯邦嬰兒奶票(WIC)合作產品；WIC是聯邦糧食券的一項，提供婦孺所需營養品，該計畫現已允許用其他產品替代原定品項；白宮表示，全美約半數嬰兒配方奶粉為WIC受益者所購買。

康乃狄克州30歲母親克拉拉‧辛頓(Clara Hinton)十個月大的女兒過敏，需要特殊配方奶粉；辛頓沒車，只能搭公車前往各鎮尋找合適的奶粉，她好不容易在西哈特福(West Hartford)找到適合的奶粉，但店家拒收WIC。

辛頓表示，女兒已經喝完奶粉，目前以朋友贊助的已開封奶粉頂著用，「她沒有配方奶粉了，我讓她喝一般牛奶，雖然兒科醫師警告我不該這麼做，但不這樣要怎麼辦？」

焦急的家長也透過社群媒體試圖填補嬰兒配方奶粉供應缺口，聖地牙哥31歲的兩寶媽艾胥利‧梅達克斯(Ashley Maddox)11日成立臉書(Facebook)社群，替她五個月大的兒子找到七罐配方奶粉，對方表示，她的孩子已不喝奶粉了，兩人約好面交取貨。

梅達克斯表示，社會污名化不親餵母乳的母親，這個社團也提供了某種程度的互助支持。