401k變301k了？股市效應 退休金大幅縮水

美國股市大跌不休，部分人士憂心自己401k退休金儲蓄戶頭收益。(歐新社)

美國股市大跌不休，至11日市值已蒸發7兆元，讓一些人憂心自己401k退休金儲蓄 戶頭持有股票 能取得的收益，不少民眾已戲言，自己的401k戶頭現在看來已縮水成「301k」。

每日郵報報導，大多數退休金帳戶如401k及IRA，都是把提撥的退休金投資到股票及公債組合來取得收益；如今股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，很多人今年已損失達一成。

股市動盪不休，不少人湧上社群媒體推特大吐苦水，有人說，「我的401k現在變成301k了」；職棒大聯盟(MLB)研究專家史貝德(Ryan Spaeder)戲謔回應，「本來好久沒去看自己的401k，剛去檢查一下，希望大家日子能轉好」；做播客(podcaster)謀生的勞倫‧古德(Lauren Goode)發推文說，「登入401k帳戶前，應用程式真該發出警語，問『你確定現在要登入401k戶頭嗎？』，這樣才對」。

Investment Company Institute指出，大約6000萬民眾擁有401k帳戶，持有的資產合計價值約7兆3000億元；全國所有退休金儲蓄戶頭，包括IRA及雇主出資提撥的，到去年夏季估值在37兆2000億元。

但理財專家表示，踏入職場不久、還要幾十年才退休的人真不必恐慌；Craig James Financial理財經理人費南提諾(Craig Ferrantino)認為，購入並持有，長期下來還是管用的，若現在感到不舒服，就別去看。

對很多一生還沒經歷過股市下跌不止的年輕人，自己退休金儲蓄戶頭掉價達10個百分點以上，似乎覺得心煩意亂；但財金新聞頻道CNBC指出，由歷史來看，即便股市跌幅更兇，達20%到40%，也只撐大約14個月，史坦普500指數每四年有三年都是上漲的。

專家指出，對45歲或更年輕的人來說，當前證券市場動盪的影響，十年就會抹平，維持現有退休計畫成功率很高；只是對年紀較長、瀕臨退休的人，目前發生的股、債雙市俱退，較值得憂心，甚至會逼他們評估要不要晚點退休。