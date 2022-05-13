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蘋果今年股價已下跌近20% 全球最值錢公司頭銜讓位

編譯陳韻涵／綜合12日電
消費性電子大廠「蘋果」痛失全球最值錢公司的頭銜。(歐新社)
消費性電子大廠「蘋果」痛失全球最值錢公司的頭銜。(歐新社)

消費性電子大廠「蘋果」(Apple)11日痛失全球最值錢公司的頭銜，寶座拱手讓給沙烏地阿拉伯國營石油公司(Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美)。

今年1月受新冠肺炎疫情影響，科技股狂飆，蘋果股價盤中一度衝破3兆元市值；而今受通膨高漲、央行升息和經濟環境惡化等多重要素影響，投資人持續拋售科技股，同比今年1月4日創下的182.94元高點，蘋果股價今年已下跌近20%，本月迄今跌幅近10%。

根據FactSet調查，沙烏地阿美11日收盤市值略低於2兆4300億元；蘋果當日大跌5.18%，收146.50元，市值跌至2兆3700億元。

蘋果股價12日繼續下跌3.94元或2.7%，以142.56元作收，這是去年10月13日以來最低；過去兩個交易日，蘋果股價下跌7.7%，創下2020年9月以來最慘的兩日紀錄。

道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，沙烏地阿美12日收盤資本額為2兆3830億元，相較之下，蘋果收在2兆3070億元。

研究機構DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)寫道，「致記得2000年至2002年股市情況的讀者，你們看過這種情況，若你們當時沒有進場，要知道蘋果今日跌勢是風險趨避大趨勢的一環，而非市場變糟。」

柯拉斯表示，蘋果最近的股價情況也是他持續留意股市的原因。

蘋果向來是個人和機構投資法人的主要投資對象，因為蘋果具備抵禦市場風暴的普遍能力，但投資者似乎正重新評估他們對iPhone製造商的喜愛。

12日，蘋果是史坦普500指數(S&P 500)最活躍的股票，同時也是道瓊工業平均指數表現第三差的標的。

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