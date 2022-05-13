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美股何時安心進場？專家爆6個投降訊號

編譯湯淑君／綜合12日電
美股最近雖然跌跌不休，但華爾街市場策略師與技術分析師認為，此刻進場逢低承接的時候未到。(美聯社)
美股最近雖然跌跌不休，但華爾街市場策略師與技術分析師認為，此刻進場逢低承接的時候未到。(美聯社)

美國股市近來跌跌不休，通常像現在這樣跌勢一波接一波時，最後結局往往是投資人在慌亂中狂殺持股「投降」。對備妥現金伺機進場的冷靜投資人而言，那或許就是可開始安心進場買進的時機。

財經網站MarketWatch報導，市場策略師與技術分析師認為，此刻進場逢低承接時候未到，不妨密切關注以下六個訊號何時浮現：

1、撤資潮升到頂點

美國銀行(BofA)首席投資策略師哈奈特說，自2021年初以來，投資人已在共同基金和ETF注資1兆5000億元，目前為止只撤資大約350億元，「那不叫投降」。他認為，要見到基金迅速失血、被贖回3000億元左右，而且股票占投資組合比重從現在的63%降到約55%才算。

2、「恐慌指數」觸頂

俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(CBOE Volatility Index，簡稱VIX)最近竄升，觸及35，反映市場恐懼感升高。但Crossmark Global Investments投資長達爾認為，這水準尚未達到顯示「投降」時刻的水準，要衝上接近40才夠「恐慌」。他並預測，還會有更多個股摔落52周低點、跌破移動均線，「此刻有一些投降跡象，但還稱不上是底部」。

3、賣權對買權比率激升

投資人在看跌後市時買進股票「賣權」(put)，在看漲時買進「買權」(call)。所以，檢視賣權買權比(put/call ratio)便知投資人有多恐懼。這個指標若是升高，意味市場恐懼程度加劇。Leuthold Group投資長拉姆西分析三日均值歷史資料後發現自2014年以來，市場「投降」落底時，這個比值會升到0.85或更高的水準，最近的比值約在0.7，所以這顯示「投資人現在很害怕，但還不算真正驚慌失措。我不認為已接近最終的低點」。

4、遭跳樓大拋售的股票家數飆升

「熊市陷阱報告」(Bear Traps Report)創辦人麥唐諾確認市場「投降」時刻的方法，是追蹤跌幅很深的股票有多少檔。具體來說，就是觀察紐約證交所(NYSE)掛牌股票中，股價仍高於200日移動均線的股票家數占比有沒有急遽萎縮，若降到20%上下，就顯示市場「投降」了。目前這個比率在28%附近。

5、賣壓爆量傾巢而出

投資快訊「InterMarket Review」發行人暨「投資心理分析」(Investment Psychology Explained)作者普林說，「賣壓高潮」(selling climax)是市場「投降」的一大特徵，此時市場往往爆量下殺。這可能發生在早盤，股價唏哩嘩啦沖刷而下，隨後從低點回升，然後市況顯得相對平靜。目前為止，尚未見到這跡象。

6、融資餘額陡降

市場分析公司SentimenTrader創辦人高福特表示，若是證券交易帳戶的融資餘額(margin debt)大減，可能是「投降」的跡象。但怎麼才算「大」減？他的定義是「年比降幅大於10%」。目前的降幅僅3%，降到7990億元。

高福特自己追蹤總共12個「投降」指標，目前達到的僅三個：首次發行股票(IPO)市場乾涸、股票基金資金失血百億元的情況連續數周，以及投資人信心調查顯示信心降到極低水準。其他指標未符合「投降」條件，例如至少40%的NYSE股票跌到52周低點(目前這比率接近30%)，不到20%的標普500成分股仍守在200日移動均線之上，以及標普500成分股之間的關聯性竄升。

總之，一旦投資人對股票厭惡至極，全部都想賣掉出場，肯定就是看空氣氛達到極點的徵兆。

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