我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

配方奶粉斷貨 華裔家長跑多城「找奶」 幼兒改喝鮮牛奶

記者牟蘭黃惠玲／紐約、芝加哥連線報導
嬰兒配方奶粉缺貨，一名媽媽透過臉書團購，幸運地買到嬰兒配方奶粉。（美聯社）
嬰兒配方奶粉缺貨，一名媽媽透過臉書團購，幸運地買到嬰兒配方奶粉。（美聯社）

全美範圍內嬰兒配方奶嚴重短缺，各地育嬰家庭叫苦不迭；在紐約，有華人父母遊走紐約市、上州和新澤西州三地搶購；在芝加哥，甚至有華裔媽媽不得不給嬰兒改餵鮮牛奶。

全家出動 還帶上嬰兒奔波

家住紐約州府奧伯尼的華裔楊太太，面對兩個月大兒子的「斷糧」危機，只好在零售店的網站「守株待兔」，尋找能買到奶的店家；即使要驅車一個多小時到新州或紐約市，哪怕價格再貴，也要給孩子「囤」口糧；由於連鎖店限購，有時需全家出動，帶上嬰兒奔波，就為多買一罐配方奶。

楊太太3月和丈夫迎來第一個孩子，生產期間就被醫院告知配方奶短缺，每次只提供一到兩瓶小瓶的配方奶；她說，孩子根本不夠吃，餓得在病房哭喊，她只好硬著頭皮向護士要奶。

出院後，楊太太的母乳不足，只能選擇購買配方奶，混合餵養幼兒；她說，3月初她還能貨比三家，選擇購買價格較便宜、型號合適的配方奶，「多找幾家，還是能買到」。

有貨就好 根本不在乎價錢

但從4月開始，楊太太家附近的連鎖商店愈來愈難買到配方奶；她說，亞培(Abbott)的部分配方奶出現質量問題，導致選擇也更少，單是每天在網上搜索「哪家有奶」，就要花上兩三個小時。

起初楊太太只在沃爾瑪(Walmart)購買價格較便宜的配方奶，但4月中旬開始，家附近的沃爾瑪已完全斷貨，她只好轉購目標百貨(Target)和華格林(Walgreens)價格較貴的配方奶，「有貨就很高興了，根本不能在乎錢」。

由於各大連鎖店近期開始限購配方奶，楊太太說，她每天等丈夫下班後第一件事，就是帶著才兩個月大的孩子去附近連鎖店「掃貨」，只為多個人頭，多買一瓶奶，「平均一天跑三、四家店，才能買到孩子一周的量」。

即使如此囤貨，楊太太12日表示，家中的配方奶也只夠喝一個月，讓她陷入焦慮，「社群媒體群組裡的媽媽都有類似問題，找到奶了誰也不願多說，一個超市就有兩三瓶奶，一家都不夠」。

楊太太說，她日前的「業餘活動」就是去超市買配方奶，上周末開車一個多小時，只為去新州的店裡買三瓶配方奶，「油費再貴也要去，否則孩子沒奶喝怎麼辦？」；她說，實在不行，就要從國外買了。

賣場搏鬥 就像黑色星期五

芝加哥的華裔媽媽林蘭12日表示，兒子Eric馬上就要一歲了，「從去年8月就開始很難買到嬰兒配方奶粉，現在是根本買不到，所以被迫直接換喝鮮奶」。

林蘭說，去年9月前，亞培(Abbott)官網開始限購，一次只能買三箱，每箱有12罐(中瓶)Similac配方奶粉，但不到一個月，就再也買不到了；後來好市多(Costco)官網還有在賣，但限購，「當時每次可買兩箱，而且可以隔幾個小時後再次下單」，等到兩周後想再次下單，就再也買不到了；隨後她試了Sam's Club，一樣大缺貨。

各地家有嬰兒的媽媽們紛紛在社群媒體上組建微信奶粉群，互相通報消息，後來有人發現沃爾瑪(Walmart)常常一早會上架一些配方奶，「早上6時開門，我5時多就去門口等，然後一開門衝進去搶，簡直就像「黑色星期五血拼」，前後去了好幾次，每次搬走七、八盒」，林蘭說，但很快愈來愈多人知道此消息，排隊人龍愈來愈長，買奶粉的難度大大增加。

過去幾個月為兒子買配方奶操碎了心的林蘭說，「天天找奶粉的日子太痛苦了，後來與兒科醫師商量後，在兒子滿周歲前兩周，就斷了配方奶，直接給他喝鮮奶了」。

嬰兒配方奶粉近期嚴重短缺，父母為孩子買奶愈來愈難。（記者牟蘭／攝影）
嬰兒配方奶粉近期嚴重短缺，父母為孩子買奶愈來愈難。（記者牟蘭／攝影）

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
社群媒體 華裔 沃爾瑪

上一則

新冠百萬病歿 全美降半旗 拜登再促國會通過防疫預算

下一則

銀河黑洞「人馬座A星」影像首度捕獲 有400萬個太陽大

延伸閱讀

配方奶狂缺 華裔家長「跨州搶購」 買不到只能改餵鮮奶

配方奶狂缺 華裔家長「跨州搶購」 買不到只能改餵鮮奶
1876年開業 新州「最老雜貨店」求售70萬元

1876年開業 新州「最老雜貨店」求售70萬元
聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助

聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助
供貨日益吃緊 芝34%嬰兒配方奶粉缺貨 連鎖店採限購

供貨日益吃緊 芝34%嬰兒配方奶粉缺貨 連鎖店採限購

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

2022-05-06 09:08
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼