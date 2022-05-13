配方奶粉斷貨 華裔家長跑多城「找奶」 幼兒改喝鮮牛奶

嬰兒配方奶粉缺貨，一名媽媽透過臉書團購，幸運地買到嬰兒配方奶粉。（美聯社）

全美範圍內嬰兒配方奶嚴重短缺，各地育嬰家庭叫苦不迭；在紐約，有華人父母遊走紐約市、上州和新澤西州三地搶購；在芝加哥，甚至有華裔 媽媽不得不給嬰兒改餵鮮牛奶。

全家出動 還帶上嬰兒奔波

家住紐約州府奧伯尼的華裔楊太太，面對兩個月大兒子的「斷糧」危機，只好在零售店的網站「守株待兔」，尋找能買到奶的店家；即使要驅車一個多小時到新州或紐約市，哪怕價格再貴，也要給孩子「囤」口糧；由於連鎖店限購，有時需全家出動，帶上嬰兒奔波，就為多買一罐配方奶。

楊太太3月和丈夫迎來第一個孩子，生產期間就被醫院告知配方奶短缺，每次只提供一到兩瓶小瓶的配方奶；她說，孩子根本不夠吃，餓得在病房哭喊，她只好硬著頭皮向護士要奶。

出院後，楊太太的母乳不足，只能選擇購買配方奶，混合餵養幼兒；她說，3月初她還能貨比三家，選擇購買價格較便宜、型號合適的配方奶，「多找幾家，還是能買到」。

有貨就好 根本不在乎價錢

但從4月開始，楊太太家附近的連鎖商店愈來愈難買到配方奶；她說，亞培(Abbott)的部分配方奶出現質量問題，導致選擇也更少，單是每天在網上搜索「哪家有奶」，就要花上兩三個小時。

起初楊太太只在沃爾瑪 (Walmart)購買價格較便宜的配方奶，但4月中旬開始，家附近的沃爾瑪已完全斷貨，她只好轉購目標百貨(Target)和華格林(Walgreens)價格較貴的配方奶，「有貨就很高興了，根本不能在乎錢」。

由於各大連鎖店近期開始限購配方奶，楊太太說，她每天等丈夫下班後第一件事，就是帶著才兩個月大的孩子去附近連鎖店「掃貨」，只為多個人頭，多買一瓶奶，「平均一天跑三、四家店，才能買到孩子一周的量」。

即使如此囤貨，楊太太12日表示，家中的配方奶也只夠喝一個月，讓她陷入焦慮，「社群媒體 群組裡的媽媽都有類似問題，找到奶了誰也不願多說，一個超市就有兩三瓶奶，一家都不夠」。

楊太太說，她日前的「業餘活動」就是去超市買配方奶，上周末開車一個多小時，只為去新州的店裡買三瓶配方奶，「油費再貴也要去，否則孩子沒奶喝怎麼辦？」；她說，實在不行，就要從國外買了。

賣場搏鬥 就像黑色星期五

芝加哥的華裔媽媽林蘭12日表示，兒子Eric馬上就要一歲了，「從去年8月就開始很難買到嬰兒配方奶粉，現在是根本買不到，所以被迫直接換喝鮮奶」。

林蘭說，去年9月前，亞培(Abbott)官網開始限購，一次只能買三箱，每箱有12罐(中瓶)Similac配方奶粉，但不到一個月，就再也買不到了；後來好市多(Costco)官網還有在賣，但限購，「當時每次可買兩箱，而且可以隔幾個小時後再次下單」，等到兩周後想再次下單，就再也買不到了；隨後她試了Sam's Club，一樣大缺貨。

各地家有嬰兒的媽媽們紛紛在社群媒體上組建微信奶粉群，互相通報消息，後來有人發現沃爾瑪(Walmart)常常一早會上架一些配方奶，「早上6時開門，我5時多就去門口等，然後一開門衝進去搶，簡直就像「黑色星期五血拼」，前後去了好幾次，每次搬走七、八盒」，林蘭說，但很快愈來愈多人知道此消息，排隊人龍愈來愈長，買奶粉的難度大大增加。

過去幾個月為兒子買配方奶操碎了心的林蘭說，「天天找奶粉的日子太痛苦了，後來與兒科醫師商量後，在兒子滿周歲前兩周，就斷了配方奶，直接給他喝鮮奶了」。

嬰兒配方奶粉近期嚴重短缺，父母為孩子買奶愈來愈難。（記者牟蘭／攝影）