重啟工廠要2周 亞培奶粉最快需6周才能重新上架

嬰兒配方奶粉缺貨，印第安納州這家超市的貨架上幾乎已被買光。（美聯社）

嬰兒配方奶短缺已引發育嬰民眾的驚恐，業者希望能在最短兩周內重啟工廠，但表示即使生產恢復正常，配方奶粉產品仍將需要六到八周才能重新上架。

亞培實驗室(Abbott Laboratories)位於密西根州Sturgis的奶粉廠目前關閉，導致包括Similac、Alimentum和EleCare等嬰兒配方奶粉嚴重短缺。

該廠於2月關閉，等待聯邦調查兩名嬰兒的死因以及其他食用某些嬰兒配方奶粉的兒童的疾病報告。

亞培發表聲明表示，如果獲得食品暨藥物管理局 (FDA )的批准，它可能會在「兩周內」重新啟動Sturgis工廠；但亞培說，從工廠重新上線開始到產品上架，至少需要六周的時間。

它說，「我們將優先開始生產EleCare、Alimentum和代謝配方，然後再開始生產Similac和其他配方奶粉。」

根據零售研究機構Datasembly的數據，在5月第一周，美國雜貨店中多達43%的正常配方奶粉供應缺貨。短缺導致要求華盛頓採取行動。

FDA在最新發表的聲明中表示，它正在加快處理從海外申請進口產品的文件，以更快地獲得配方奶粉，並且還授予逐案豁免，以允許銷售特殊和代謝配方奶粉等「維持生命的產品」。

亞培還表示，沒有證據表明其配方奶粉與嬰兒疾病有關；不過根據FDA的調查，在環境測試中發現至少一種與兒童疾病有關的病原體阪崎腸桿菌(Cronobacter sakazakii)，但FDA指出，它是在「設施的非產品接觸區域被發現，並且與任何已知的嬰兒疾病無關」。

FDA表示，「在所有四個案例中，州、FDA和CDC都對兒童使用的亞培配方樣品進行了測試。」「在所有四個案例中，所有未開封的容器檢測 結果均為陰性。」