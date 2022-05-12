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世衛：Omicron亞型變異株BA.4及BA.5已入侵全球十多國

編譯王巧文／綜合外電
世衛表示，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5分別已擴散至全球十多個國家。 美聯社
世衛表示，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5分別已擴散至全球十多個國家。 美聯社

世界衛生組織（WHO）11日表示，上月在南非發現的新型Omicron病毒亞型變異株「BA.4」和「BA.5」，分別已擴散至十多個國家，在世界各地傳出疫情，但這些高度突變病毒株的擴散程度仍處於較低水準。

CNBC報導，世衛新冠疫情技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在WHO社群平台的問答中說，BA.4病毒已蔓延至少16個國家，累計病例將近700起，BA.5則在至少17個國家現蹤，累計300多件病例。

范科霍芙表示，儘管這兩種Omicron亞型變異株的重症風險比原始Omicron更低，但傳染力看來更強。她指出，WHO將持續監控BA.4、BA.5，確定這兩種新病毒最終是否將取代BA.2，成為全球主要流行病毒株。

BA.4、BA.5主要在南非肆虐，並已入侵歐美及少部分亞洲地區。

根據WHO的報告，奧地利發現超過36起BA.4病例，英國有24例、美國及丹麥分別有17例，而比利時、以色列、德國、義大利、加拿大、法國、荷蘭、澳洲、瑞士和非洲波札那（Botswana）都通報個位數的BA.4病例。

至於BA.5疫情，葡萄牙出現約57起病例，德國有52例、英國17例；香港、澳洲、美國、法國、丹麥、奧地利、比利時、以色列、挪威、巴基斯坦、西班牙及瑞士則不到10起。

該報告指出，目前感染BA.4、BA.5的人數不多，但是「明顯的地理傳播（趨勢），顯示這些變異株已成功擴散」。

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