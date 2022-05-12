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社安金明年可能調升8.6% 42年最高 平均增142元

編譯周芳苑、陳韻涵／綜合報導
社安金支票明年可望上調8.6%，為1981年以來最大漲幅，領取人平均增加142元。(美聯社)
社安金支票明年可望上調8.6%，為1981年以來最大漲幅，領取人平均增加142元。(美聯社)

在勞工部公布4月消費者物價指數(CPI)的同日，非營利組織「長者聯盟」(Senior Citizens League)預測，社安金生活費明年可能上調8.6%，刷新1981年以來最大增幅。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)引述長者聯盟的數據報導，社安金支票通常每月約1658元，以8.6%預估漲幅推算，2023年初每月將增加142.6元，支票總額上看1800元。

長者聯盟的社會保障和醫療保險政策分析師瑪莉．強納森(Mary Johnson)說，這項預估的依據是最新通膨數據，包括政府11日公布、涵蓋商品及服務的4月消費者物價指數；4月CPI相比去年同期增8.3%，略低於3月8.5%的年增率。

社安金生活費調整(cost-of-living adjustment，簡稱COLA)則是以「城市職工消費者物價指數」(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，簡稱CPI-W)為依據；4月CPI-W較去年同期漲8.9%，年增幅略高於更廣泛的物價指數。

全美共6900萬人領取社安金，1月生活費上調5.9%，創1982年以來最大增幅，但今年通膨遠高於生活費調幅，導致實際購買力不足。

強納森說：「5.9%不足以趕上通膨率，若領固定薪水會很困難，我們正處於部分極端的情況。」

社安署(SSA)今年10月將根據7月到9月的通膨數據設定2023年COLA，屆時公布的調幅可能與長者聯盟目前估值有所出入；強納森去年預測2022年調幅6.1%，實際調5.9%。

社安署數據顯示，1980年和1981年COLA分別增14.3%和11.2%，那是1975年以來兩次最大增幅；在那之前透過立法制定漲幅，而非考量通膨指數。

強納森說，社安金實質購買力自2000年以來下降40%，部分歸因於生活費漲幅跟不上通膨；長者聯盟盼社安署以更適合老人的「老人消費物價指數」(Consumer Price Index for the Elderly)作為COLA年增幅計算依據，該指數較重視醫療保健等成本。

隨著實質購買力下降，越來越多老人依賴食物銀行和糧食券；長者聯盟調查發現，1月有45%受訪者靠這些資源獲取食物，是去年10月的兩倍。

強納森說：「這很悲哀，讓我想哭。」

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