機師飛佛州突昏迷 塔台引導無經驗乘客駕機 平安迫降

10日由毫無駕駛經驗的乘客駕駛，平安迫降於佛羅里達州棕櫚灘國際機場的塞斯納208(Cessna 208)單引擎小型飛機。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)發表聲明指出，一架塞斯納208(Cessna 208)單引擎小型飛機的機師疑似出現健康狀況，10日飛航途中突然昏迷；當時機上還有另一名乘客；FAA管控制對話記錄網站LiveATC.net指出，這名毫無飛行經驗的乘客在塔台人員指示下，讓飛機安全緊急降落於佛羅里達州棕櫚灘國際機場 (Palm Beach International Airport)。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，毫無飛行經驗的哈里森(Darren Harrison)在航管員摩根(Robert Morgan)協助下，順利讓小飛機平安降落。

巴哈馬飛佛州 突然呼救

持有飛行教練執照的航管員摩根10日在塔台值班的休息時間，突然得知有一架從巴哈馬起飛的飛機呼救。

摩根11日接受CNN專訪時說，連忙前往查看，發現塔台控制室裡眾人手忙腳亂，「大家都說著，機師突然昏迷，現在是乘客在開飛機，這人完全沒有飛行經驗」。摩根說，他當下的反應是：「我的天啊。」

機場塔台人員摩根(左)與駕機平安著陸的乘客哈里森(右)。(截圖自CNN畫面)

乘客冷靜：我不會開飛機

摩根回憶說，當時通話中，男子口氣相當冷靜，解釋著完全不會開飛機，就算開到跑道也不知道該怎麼讓飛機停下來。摩根說，他本人雖從未曾開過塞斯納208小飛機，但找到駕駛艙照片，於是開始指導男子如何讓飛機降落。

CNN取得LiveATC.net通話錄音檔，這名乘客10日中午過後對塔台人員說：「我這邊發生很嚴重狀況。我的機師突然變得神智不清，我則根本不會開飛機。」

華盛頓郵報報導，當時這架小飛機飛航高度約9000呎，行經位置在佛州波卡瑞通(Boca Raton)東邊約20哩上空。

空中對話 塔台指示操作

報導指出，男子在與塔台人員的對話中並未透露姓名，也對塔台人員說不知道飛行的確切位置，只能確定「前方就是佛州海岸地帶」。

通話錄音檔顯示，位於皮爾斯堡(Fort Pierce)的塔台人員接下來開始說明如何操作，讓飛機得以降落。乘客在通話中對塔台人員說，機師「已經昏迷了」。

大約五分鐘的對話過程裡，塔台人員解釋如何維持飛機穩定，並且準備降落；塔台人員說：「想辦法讓機翼保持平衡，試試看能否照我說的方法降低。」

控制桿向前推 緩慢下降

塞斯納208(Cessna 208)單引擎小型飛機10日由毫無駕駛經驗的乘客駕駛，平安迫降於佛羅里達州棕櫚灘國際機場。(截圖自WPBF電視畫面)

塔台人員也告訴這名乘客：「把控制桿向前推，以非常緩慢的速度下降。」乘客則對塔台人員說：「我連導航螢幕都無法開啟。裡面應該有所有的資料。你們知道應該怎麼辦嗎？」

男子在與塔台對話的全程，口氣始終保持冷靜，包括說道：「我完全不知道怎麼讓飛機停下來。我根本什麼都不知道。」

皮爾斯堡塔台人員後來將指導小飛機下降的任務移交給位於棕櫚灘郡(Palm Beach County)的塔台人員接手。這名乘客依照指示，10日下午12時30分將飛機安全降落在棕櫚灘國際機場。

技術滿分 兩人見面擁抱

摩根與哈里森見面擁抱，哈里森也向摩根道謝；摩根給哈里森的降落技術打了滿分。

哈里森：想快回孕妻身邊

摩根說，哈里森表示只想趕快回家，回到有孕在身的妻子身邊。摩根說，哈里森是名英雄，「而我只是盡到工作本份而已」。

FAA發言人在聲明中說，這架塞斯納208小型飛機登記地址在康乃狄克州 ；發言人說，FAA將針對這起事件展開調查。

根據航班追蹤查詢網站Flight Aware，這架小型飛機10日上午11時從巴哈馬的馬許港(Marsh Harbour)起飛。

他機機長 大讚哈里森

捷藍航空公司(JetBlue Airways)機長達莫林(Justin Dalmolin)對佛州地方電視台WPBF表示，10日正準備班機即將降落棕櫚灘國際機場時，因為塔台人員必須協助塞斯納208小型飛機緊急迫降，導致行程略為耽擱。

達莫林說，小飛機乘客毫無飛行經驗，卻在緊急狀況下完成艱難任務，非常不容易，「就連我剛開始接受飛行訓練時都是非常害怕的，嚇得全身冒汗」。