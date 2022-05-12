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3月賺了53億元 全美賭場史上最好業績

編譯柯立偉／綜合11日電
統計顯示全美賭場3月的總營收高達53億元，創最高紀錄。圖為新澤西州大西洋城賭場，2月賭客盈門。(美聯社)
統計顯示全美賭場3月的總營收高達53億元，創最高紀錄。圖為新澤西州大西洋城賭場，2月賭客盈門。(美聯社)

繼今年1至2月全美博彩業營收額較去年同期增加19%後，美國博彩業聯合會(American Gaming Association，AGA)的統計顯示全美賭場3月份的總營收高達53億元，是該機構自開始統計各賭場營業額後的最高紀錄；上次營業額破紀錄是在2021年7月，當月全美賭場營收共49億2000萬元。

雖然仍有個別地區尚未恢復疫情前的賭客人次，致營收水準仍與2019年有差距，如新澤西州的大西洋城(Atlantic City)，但整體而言全美的博彩業表現亮眼；AGA執行長米勒(Bill Miller)表示：「消費者持續以前所未見的速度流連於全美各大賭場，疫情、供應鏈緊張、通貨膨脹乃至於烏俄戰爭，都沒有澆滅消費者的熱情。」

統計顯示全美賭場3月的總營收高達53億元，創最高紀錄。圖為新澤西州大西洋城賭場，...
統計顯示全美賭場3月的總營收高達53億元，創最高紀錄。圖為新澤西州大西洋城賭場，2月賭客盈門。(美聯社)

除了疫情影響外，米勒也指出近年來雖然多州進一步開放博彩事業合法化，但同時也開放了網路下注等多種新興投注方式，因此傳統賭場的造訪人次有可能受此影響；據統計，去年全美網路下注營收達37億1000萬元，其中新澤西、賓州與密西根三州的總營收都超過10億元。

另一方面，最受賭客歡迎的下注項目是運動彩券，總下注額達577億元，比2020年高出兩倍，為賭場帶來43億3000萬元的營收，比2020年增加180%。

同時，AGA以2021年的營收狀況為本，公布了「全美最賺錢十大賭城」排行榜，分別為拉斯維加斯營收70億5000萬元、芝加哥20億1000萬元、巴爾的摩暨華盛頓特區20億元、墨西哥灣沿岸區16億1000萬元、紐約14億6000萬元、底特律12億9000萬元、密蘇里州聖路易市10億3000萬元、內華達州柏爾德帶(Boulder Strip)9億6700萬元。

統計顯示全美賭場3月的總營收高達53億元，創最高紀錄。圖為新澤西州大西洋城賭場，...
統計顯示全美賭場3月的總營收高達53億元，創最高紀錄。圖為新澤西州大西洋城賭場，2月賭客盈門。(美聯社)

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