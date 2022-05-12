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美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

編譯郭宣含╱綜合11日電
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

紐約時報報導，這是政治分歧與文化巨盪的時代，但政治與媒體少談的是，現在對數千萬名美國人而言也是金融黃金時代，美國家庭中自有房比例增、擁有退休帳戶的人攀升，雇主追著勞工跑，不過一旦當前經濟榮景結束，一切都將改變。

美國1億5800萬名在職勞工的前景光明，自人類登月後便不復見；其中多達半數勞工擁有退休帳戶，而且因為股票牛市延長而充盈。美國有8300萬棟屋主自有房，照當前房屋市值持續攀升的情況來看，許多美國家庭就像住在「小豬撲滿」中。

近日股市「跌跌不休」可能暗示當前榮景即將告終，經濟放緩、通膨高漲、天然氣價格和利率持續攀升，都可能損害這些年來的經濟成果。

不過就目前來看，當前經濟榮景帶來大筆財富，不僅默默改寫退休定義，也助長矽谷、休閒娛樂業的繁榮；企業獲益創新高，普羅大眾也有機會獲得更好的工作。

聯邦勞工統計局(BLS)上周指出，3月逾450萬名勞工自願離職，創下2000年紀錄以來新高；幾年前，每月離職總人數僅300萬至350萬人。

聯邦11日宣布4月通膨指數為8.3%，比3月稍低，但仍是40年新高，民眾已開始節...
聯邦11日宣布4月通膨指數為8.3%，比3月稍低，但仍是40年新高，民眾已開始節衣縮食，精打細算。圖為馬里蘭州北貝賽斯達市一家超市，顧客在挑選便宜的穀品。(Getty Images)

經濟與政策研究中心(CEPR)資深經濟學者貝克(Dean Baker)表示，約有4000萬戶家庭表現良好，「要看到類似的黃金時代，你得回到1990年代末期，再之前則是1960年代。」

從數據也可看出一二。認為自己60初歲還要工作的勞工首次降到50%以下；現有超過1000間市值逾10億元的新創公司，超過2015年約200間，許多大公司的工會也因此要求調升員工時薪。

然而，經濟有許多面向，2000年便宜房價在過去六年一路高漲，如今在全美許多地方，租屋族已無力買房。就算2020年整體房地產自有率攀升至65.5%，非裔的房屋自有率仍僅43.4%，甚至低於2010年44.2%，西語裔則不相上下。

紐時指出，各族裔房地產自有率出現落差，或許是這些成就鮮獲討論的原因。政治人物多半也閉口不提，貝克指出，共和黨人不希望稱讚拜登總統的任何成就，民主黨人雖想大談就業和薪資成長，但也明白當前許多民眾受通膨所苦。

數十年來，美國家庭擁有的現金首次高於負債，當局鼓勵將這些錢用於支出，但也相對刺激通膨攀升，迫使聯準會(Fed)推升利率；結果就是，美國恐在明年底面臨經濟衰退。

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