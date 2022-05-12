美國4月CPI微降 續寫40年高點 通膨無冷卻跡象

聯邦11日宣布4月通膨指數為8.3%，比3月稍低，但仍是40年新高，民眾已開始節衣縮食，精打細算。圖為消費者在加州羅斯密市超市購物。(美聯社)

根據11日出爐的最新統計，美國通貨膨脹連續數月一路走高，4月終於略微下滑，但仍維持在40年以來的高點。物價齊漲之際，數以百萬計的全美家庭經濟壓力變得沉重，精打細算，節衣縮食。這波物價上漲是因為機票、旅館住宿、新車等紛紛漲價所導致，公寓房租開銷同樣持續增加。

今年4月消費者物價指數(CPI)比一年前同期增加8.3%，3月消費者物價則比一年前上漲8.5%，創下1981年以來新高紀錄。若以月份統計來看，今年3月到4月的物價平均上漲0.3%，是過去8個月來以漲幅最小的一次。

美聯社報導分析，從聯邦11日公布的政府統計數據裡，仍可看出某些警訊，通膨問題似乎仍將繼續。排除對價格波動較敏感的食物及能源項目之後，核心消費物價(core consumer prices)從3月到4月兩度上漲，與一個月之前的狀況相同。

通膨高漲 恐延續到2023

聯博資產管理公司(AllianceBernstein，AB)經濟學家溫諾格雷(Eric Winograd)指出，各種物價上漲反映的明顯事實為，通膨如果要降到令人較能接受的水準，「還有一段頗長的路要走」。

報導指出，某些經濟學者認為，即使通膨趨緩，通膨高漲問題恐將延續到2023年，許多美國民眾薪資成長幅度將趕不上通膨，財務壓力變高。首當其衝將是低收入 族群、非洲裔及西語裔家庭，因為這些民眾平均而言，收入當中有較大比例是花在汽油、食物與房租。

聯邦11日宣布4月通膨指數為8.3%，比3月稍低，但仍是40年新高，民生物價高漲，汽油價高居不下。(美聯社)

一年不理髮 吃不起牛排

美聯社報導，各種物價迅速上漲，讓許多人開始減少開銷；拉斯維加斯68歲居民派蒂‧布萊克蒙Patty Blackmon)說，自從汽油價 格升到每加侖5.89元之後，便減少開車去看孫子參加運動比賽的次數了，已有一年半不曾上髮廊剪頭髮，三餐則減少吃肉。她說，牛排已經吃不起了，現在多半吃沙拉配罐頭湯品。

政府最新統計數字也凸顯聯邦準備理事會(Federal Reserve)及白宮 面對通膨問題時的窘境。

汽油價格4月間一度下降，讓整體通膨因此減緩。美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)指出，全美汽油平均價格3月曾經飆高到每加侖4.32元，4月則一度降至每加侖4.10元，但後來又升高到每加侖4.40元。

雜貨價格同樣持續上漲，某些原因是與俄烏戰爭有關，因為小麥以及其他穀類在戰爭爆發後成本突然變高。今年3月到4月間，食物價格上漲大約1%，若與一年前相比則增加11%，年增幅度成為1980年以來新高。