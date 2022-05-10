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拜登亞洲行 坎伯：傳遞「歐洲與印太並重」訊息

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯9日表示，拜登總統將在下周亞洲行傳遞「歐洲和印太並重」的重要訊息。（路透）
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯9日表示，拜登總統將在下周亞洲行傳遞「歐洲和印太並重」的重要訊息。（路透）

俄烏戰爭爆發超過兩個月，全球聚焦歐洲，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）9日表示，歐洲和亞洲國家關切彼此區域內發生的事情，烏克蘭事件使各方往來越發密切，拜登總統將在下周亞洲行傳遞「歐洲和印太並重」的重要訊息。

坎伯表示，除了歐盟，日本、南韓和新加坡是美國討論應對烏克蘭事件時的重要盟友，數個亞洲國家主動加入國際制裁行列。

坎伯說，中國與俄羅斯在2月初發表「友好沒有止境」的聯合聲明使亞洲國家擔憂，烏克蘭遭侵略讓印太區域提高警覺。

歐洲也關切印太區域的發展和挑戰，坎伯舉台灣為例表示，過去歐洲國家關切台灣多停留在科技發展層面，如今將台海和平穩定視為其重要利益，並認識到維持台海現狀的重要性。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）和比利時布魯塞爾自由大學安全、外交與策略中心（Centre for Security, Diplomacy and Strategy）9日共同主辦跨大西洋印太對話，坎伯應邀發表專題演說。

拜登20日將出訪南韓和日本，坎伯表示，拜登所要傳遞的重要訊息是，美國正面臨需要跨大西洋協調應對的烏克蘭危機，同時也必須面對印太地區重大的挑戰，包含氣候變遷、新冠疫情與海洋資源等。

坎伯表示，美國盼能與歐洲和亞洲各國找出一致的行動與戰略框架，使戰略目標趨於一致，至少可以相互協調應對接下來的挑戰。

坎伯曾任歐巴馬政府的亞太助卿，是其「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手；他表示，該政策的一項主要錯誤是形塑出一種「將重心挪出歐洲」的氛圍，實際上美國在國際舞台上和在歐洲所做的事相互影響。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯9日表示，拜登總統將在下周亞洲行傳遞「歐洲和...
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯9日表示，拜登總統將在下周亞洲行傳遞「歐洲和印太並重」的重要訊息。（美聯社）

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