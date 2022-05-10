俄烏衝突未歇 美外交重心轉亞洲 拜登下周訪日韓

拜登將於12日出席「東南亞國協」峰會，並在下周出訪日韓。（Getty Images）

自從拜登 就職以來，外交政策向把「中國」定位為主要競爭對手，即便烏俄戰爭的爆發使美國不得不將注意力分散至基輔，此一主要的外交目標仍未改變；為此，拜登將於12日出席「東南亞 國協」(ASEAN)峰會，並在下周出訪日韓，於東京與日、印、澳三國總理舉行會談，宣示美國對亞洲的政策與戰略，未受烏俄戰爭影響。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，烏克蘭問題毫無疑問將會成為東南亞國協峰會上的討論問題之一；東南亞國協也是一個討論地區性安全機制的重要平台，因此重點會放在疫情與朝鮮半島局勢，特別現在華府 已察覺北韓似有進行核試驗的跡象，東北亞局勢預料將成為ASEAN峰會的重點。

同時，國務卿布林肯(Anthony Blinken)預料將針對中國問題展開演說；他上個月出席國會聽證會時表示，中國仍是美國外交政策的主要對象，美方已數度向北京重申華府立場，警告中國「不要試圖改變現狀」；布林肯說：「烏俄戰爭的狀況，必定能讓中國好好思考『改變現狀』的代價是什麼。」

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)研究員辰巳由紀(Yuki Tatsumi)表示，拜登政府推動亞洲政策目的在向太平洋盟邦傳遞「美國未曾背棄承諾」的訊息；辰巳說：「拜登政府想和太平洋個盟國表示，目前美國雖然『暫時』把重點放在烏克蘭身上，但這只是突發事件，美國重視亞洲的政策不曾改變。」

不過，華盛頓另一智庫美國企業研究所(AEI)的研究員布蘭茲(Hal Brands)則提出不同觀點，指出雖然美國有意把外交目標的重點放在亞洲，但烏俄戰爭使美方理想的「外交順序」有明顯衝突。

布蘭茲表示：「我不用擔心某天起床之後突然發現俄羅斯取代美國成為世界的領袖，且不說俄羅斯過去就沒這能力，經歷烏俄戰爭後，俄國的國力也被削弱，因此政府把外交心力擺在對付中國是正確的；只是烏俄戰爭的發生凸顯了美國在『亞洲以外的地區』仍有重要利益，且這些利益可能比我們原先預想的更易受威脅。」

拜登將於12日出席「東南亞國協」峰會，並在下周出訪日韓，於東京與日、印、澳三國總理舉行會談。（歐新社）