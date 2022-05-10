美國務院網站 移除「台灣是中國一部分」描述

國務院網站大幅更動「美台關係現況」描述，但稱一個中國政不變。(取自國務院網站)

美國國務院 本月5日大幅更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法 、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；對此，國務院發言人表示，美國的一個中國政策沒有改變。

國務院針對所有與美往來的國家和地區一一簡介，且不定期更新。根據網站時光機紀錄，官網截至上周放的還是東亞局在2018年8月31日發布的版本，該版本如今已進入存檔區。

舊版開頭稱「美台享有強健的非官方關係」，「根據1979年的美國與中華人民共和國的聯合公報，美國承認（recognized）中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；美國認知（acknowledging）的中國立場是，只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

此外，舊版也提到，「美國不支持台灣獨立，與台灣保持強健的非官方關係是美國的主要目標，也符合美國在亞洲追求和平穩定的期望。」

根據本月5日發布的新版本：「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴」，台灣在投資 、公衛、半導體、其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、教育和進步的民主價值等領域，是美國重要夥伴。

新版並未引用美中三公報的文字內容，而是新增「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」。

新版本表示，雖然美台沒有正式外交關係，但這段非官方關係相當強健，且美國在維持台灣海峽和平穩定上有持久利益；基於台灣關係法，美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務；美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸分歧。

國務院在台灣頁面上仍保留2018年的摘要，但現況描述的成果清單已全面更新；包含經濟關係、人民交流和國際參與，都更新至去年雙邊交往的進度。

新版本細數，美台舉行經濟繁榮夥伴關係對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），復談貿易暨投資架構協定（TIFA）；美台前年發布教育倡議，提供更多教育交流機會。

國務院重申，美國持續支持台灣加入不須以國家為資格的國際組織，鼓勵台灣有意義參與那些無法加入的組織，美台2015年建立的全球合作暨訓練架構（GCTF），已有日本和澳洲先後加入。

對新舊版本的增刪與調整是否美國傳遞政策改變的訊號，一名國務院發言人以背景說明方式回覆本報記者詢問表示，「美國的一中政策沒有改變」，超過40年來，美國的一中政策均基於台灣關係法、美中三公報和六項保證。

該發言人表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，為台海乃至整個區域的和平穩定做出貢獻；美國敦促北京停止軍事、外交和經濟施壓，與台灣進行有意義對話。

但這名發言人並未說明為何要在此時更新官網內容。

國務院網站大幅更動「美台關係現況」描述，但稱一個中國政不變，圖為國務卿布林肯。(美聯社) 國務院網站描述「美台關係現況」，稱「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策，雖然美國與台灣沒有外交關係，但我們有著強大的非官方關係，以及維護台海和平與穩定的持久利益。」(取自國務院網站)