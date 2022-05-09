對烏分享軍事情報、避與俄擦槍走火 美如何拿捏分寸？

近日，各大媒體紛紛引述消息來源，指烏克蘭 能夠擊沉俄羅斯 黑海艦隊旗艦莫斯科號(Moskva)、擊斃多名俄軍將領，與美國提供情報息息相關；但是一系列的消息也凸顯出，拜登政府在幫助烏國上該如何拿捏分寸，以避免與俄國 直接擦槍走火。

華爾街日報(WSJ)報導，政府官員強烈否認幫助烏克蘭擊沉莫斯科號，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，美國提供的是「能夠幫助烏國辨識黑海的海上威脅的情報，並讓他們對攻擊有所準備。」

曾經在中央情報局任職34年的退休官員倫登(Douglas London)表示，「代理」與「合作」兩者間，至少在中情局內是有明確區別的，美國有指揮及掌控戰場的權限，而且服膺美國法律及政策者，才屬代理。

倫登表示，烏克蘭抵禦俄羅斯入侵不是美國的代理戰爭，而是自身擁有更大行事空間的合作夥伴；「我們沒有告訴他們去做什麼，烏克蘭是主權國家，有獨立自主的行事空間。」

中情局長伯恩斯(William Burns)則在7日表示，千萬不要低估烏克蘭自己的情報能力；受到2014年俄羅斯併吞克里米亞半島的刺激，在美軍及中情局的幫助下，烏國的情報能力已經提升。

但是前中情局俄羅斯事務官員霍夫曼(Dan Hoffman)說，關鍵是俄羅斯克當局會怎麼想，也許普亭不會依美國情報界的分野行事，而是認定美國直接牽涉進對俄軍的攻勢，就是在與俄國打代理戰爭，況且俄國很想要有這個藉口。

拜登政府確實一直在思量如何在不直接與俄羅斯爆發戰爭的情況下，盡可能的援助烏克蘭，例如提供烏國戰鬥機，會不會被俄國認定美國在升高局勢等。

不過隨著俄羅斯將戰略重點轉向烏東，美國確實在上個月開始擴大提供烏東地區的情報給烏克蘭；WSJ引述的消息來源未透露具體內容，僅說這些情報「只有少量限制」，例如不會提供如何打進俄國本土、或是對克宮高層發動斬首行動的訊息。

提供給媒體的消息可能將受到限制，中情局長伯恩斯7日就批評，大肆報導情報分享的相關訊息是「不負責任、有風險」的事情。