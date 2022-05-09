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俄軍炸烏東學校 至少60人喪生 死者全是躲避砲擊的平民

編譯柯立偉╱綜合8日電
受困烏南港都馬立波被炸毀的亞速鋼鐵廠內婦女、兒童和老人已全數到達安全地帶後，撤離工作將集中讓傷者和醫護人員離開。但俄軍仍未停止攻擊， 廠內烏軍誓不投降。圖為鋼鐵廠7日遭到俄軍攻擊，冒出黑煙。(美聯社)
受困烏南港都馬立波被炸毀的亞速鋼鐵廠內婦女、兒童和老人已全數到達安全地帶後，撤離工作將集中讓傷者和醫護人員離開。但俄軍仍未停止攻擊， 廠內烏軍誓不投降。圖為鋼鐵廠7日遭到俄軍攻擊，冒出黑煙。(美聯社)

烏克蘭東部戰線似有不利，據路透報導，俄軍8日針對盧甘斯克州(Luhansk)比洛霍里夫卡村(Bilohorivka)一所學校狂轟濫炸，造成當時在校內避難的90名平民中至少60人身亡；州長蓋戴(Serhiy Gaidai)透過Telegram表示已救出30人，其中2人救出時即已死亡，而瓦礫堆下還有60人恐怕已經罹難。

由於路透第一時間尚未核實蓋戴的Telegram帳戶，外界一開始希望這只是誤報，不過烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)於8日晚證實此項消息真實性，並說：「俄羅斯對盧甘斯克州比洛霍里夫卡村的攻擊，造成約60人喪生，死者全是在學校躲避砲擊的平民；這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，單日死亡人數最多的一天。」

此外，蓋戴還指出鄰村謝比利夫卡(Shepilivka)也有一棟房子遭到俄軍空襲，當時屋內共有11人在地下室避難，目前搜救人員正在全力救援，搜尋是否有生還者。

陸續自馬立波市撤離的平民，近日抵達烏軍控制的西部城市札波羅熱，吃著多日來首次熱食...
陸續自馬立波市撤離的平民，近日抵達烏軍控制的西部城市札波羅熱，吃著多日來首次熱食。(美聯社)。

亞速鋼鐵廠烏軍 誓言死守

雖然烏東地區戰況惡化，戍守亞速鋼鐵廠的烏軍仍誓言奮戰到底；亞速軍團副指揮官帕拉瑪(Sviatoslav Palamar)說：「只要我們還活著，就會繼續戰鬥，不打跑俄羅斯入侵者，我們絕不放棄；目前我們正遭受強烈炮擊，所剩時間不多，希望國際社會協助我們撤離受傷的士兵。」

軍團士兵薩墨連科(Illia Samoilenko)也說：「希望政府能夠堅持下去，繼續與俄羅斯作戰，而不是透過談判終戰，不要讓我們的努力與犧牲，悉數付諸東流。」

澤倫斯基透露，在國際社會幫助下，已從亞速鋼鐵廠撤出300名平民，但這項數據暫時無法獲得證實，帕拉馬指出目前全軍團士兵忙於作戰，沒有時間去統計廠內還有多少平民。

與此同時，蓋戴也證實，由於俄軍自上月開始對烏東地區展開更強力的打擊，烏克蘭政府軍已自帕斯納(Popasna)撤出烏東，轉往他處協助作戰；他說：「帕斯納所有東西都被俄軍摧毀殆盡」；車臣國家元首卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)更在8日宣稱「車臣派出協助俄軍作戰的部隊，已完全控制波斯納及其周邊地帶。」

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