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G7領袖視訊澤倫斯基 宣布加重制裁俄 美加碼新簽證限制

編譯潘勛／綜合8日電
包括美國拜登總統在內的七大工業國集團(G7)領袖8日與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會議後，對俄羅斯祭出新一波重大制裁。(取自拜登總統推特)
包括美國拜登總統在內的七大工業國集團(G7)領袖8日與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會議後，對俄羅斯祭出新一波重大制裁。(取自拜登總統推特)

七大工業國集團(G7)領袖8日與烏克蘭總統澤倫斯基視訊集會後決議，為制裁俄羅斯侵略烏國，G7將逐步排除或禁止俄羅斯石油進口，西方國家另不再於俄國三大電視台打廣告，禁止美國會計及諮詢機構為俄國人服務，另將俄國逐出木製品、工業引擎、鍋爐、推土機等工業部門。

G7領袖於聯合聲明指出，切斷俄國油源將「切斷普亭的經濟動脈，讓他無法取得挹注戰爭所需經費」，七國將保證以及時有序的方式做到這一點，另設想辦法，供全世界爭取時間，確保其他石油供應來源。

七國領袖表示，將與其他夥伴共事，確保全球能源供應穩定、持續，消費者買得起。

來源：NBC News

七國領袖與澤倫斯基視訊開會約一小時之後表示，值此二戰歐洲勝利紀念日，為紀念二戰為自由而戰的集體回憶，今天繼續為自由、烏克蘭人民、歐洲及全球社會而戰，必須展現西方盟國的團結，支持烏克蘭抵抗俄國侵略。

美國另宣布新一批制裁俄國行動，針對俄國、白俄羅斯約2600名官員實施新的簽證限制，本政策一體適用於俄國軍、警官員。

美國另決定，幫俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)融資、做生意的天然氣銀行(Gazprombank)27名決策高層，已列入制裁名單。

美官員：還不算全面封殺

美方高級官員表示，這還不算全面封殺，還沒凍結天然氣銀行的資產或禁止與該行的任何交易；目前釋出的訊號只是天然氣銀行不再是避難天堂，制裁其高層是想製造寒蟬效應。

新一波出口管制直接目標在削弱普亭的戰爭能力，管制項目包括工業引擎、推土機、木製品、馬達、風扇；歐洲聯盟亦步亦驅，新增管制化學品出口，不讓俄軍得以使用於戰爭。

英援烏 再提供13億軍援

在G7峰會前，英方宣布將再提供13億英鎊(16億美元)的軍事協助給烏克蘭，抵禦俄國軍隊；這筆經費由英國政府預備金撥付，其中的軍事器材包括鎖定俄軍火砲的雷達系統、GPS干擾設備及夜視儀。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)8日突訪烏克蘭，探訪烏北城鎮伊爾平(Irpin)，當地市長把杜魯多來訪的照片貼上社媒，表示杜魯多目擊當地民宅受損嚴重，深為震驚。杜魯多辦公室後來表示，總理前往烏國會見烏國澤倫斯基總統，重申加拿大對烏克蘭人民堅定不移的支持。

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