俄加強轟炸 烏馬立波鋼廠平民全數撤離

烏克蘭官方7日稱，被困在馬里波亞速鋼廠的所有婦孺老人都已撤出。圖為撤出的平民在俄軍士兵監視下搭乘巴士離開。(歐新社)

侵略烏克蘭 的俄羅斯軍隊7日以巡弋飛彈攻擊烏國西南港市敖德薩，並加強轟炸烏軍在馬立波市的最後據點亞速鋼鐵廠，企圖在9日俄國 二戰勝利紀念日前取得可以慶祝的進展，俄方另聲稱摧毀西方援烏武器；烏國官方則宣稱，所有留在鋼廠的老弱婦孺均已撤離，另守住東北部哈爾科夫市，進攻的俄軍無功後撤。

俄飛彈襲敖德薩 烏守住哈爾科夫

俄烏戰爭已進入第11周，烏克蘭軍隊展現出乎意料的防禦能力，夷平俄軍戰爭伊始奪取的蛇島據點；西方軍事專家另指出，烏軍反攻在第二大城哈爾科夫(Kharkiv)頗有進展，儘管當地依然是俄軍砲擊的重要目標區。

俄軍7日則由戰機發射六枚巡弋飛彈，攻擊敖德薩地區；市府已頒布宵禁直到9日早晨；貼上社群網站 的影片顯示，空襲警報在市區迴響，大股黑煙升起。

俄軍7日加強進攻馬立波，並以飛彈猛轟港城敖德薩。圖為俄軍戰車在進攻。(路透)

烏軍反攻蛇島 擊沉俄艦

由「行星實驗室」(Planet Labs PBC)公司拍攝的空照圖像顯示，烏軍派出無人機攻擊蛇島，島上俄軍建築物大多摧毀，還有一艘遭擊毀的俄軍羚羊級(Serna-class)登陸艦停靠在該島北灘；影像佐證烏軍稍早以無人機空襲該艦艇，讓全艦遭烈火吞噬。

在馬立波市烏軍最後據點的亞速鋼鐵廠，人道救援工作者7日完成平民疏散行動；烏國副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)表示，澤倫斯基總統下令撤走鋼廠內老弱婦孺，目前執行完畢，人道救援行動已經完成。此事也獲俄軍三星上將米琴特塞夫(Mikhail Mizintsev)證實。

在此之前，俄軍以迫擊砲、榴彈砲、車載多管火箭、海上軍艦及轟炸機加強攻擊亞速鋼廠，致三名烏軍在協助撤離行動中喪生，六人受傷。

俄稱摧毀西方軍援武器

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示，俄軍在哈爾科夫地區以短程導彈摧毀大量美國、西方國家提供給烏克蘭的武器，他的說法尚未能獨立來源核實。

但西方軍事專家指出，烏軍就鞏固哈爾科夫周遭據點進展不小，已奪回六個村落，第六個也泰半奪回；智庫分析指出，烏軍接下來幾天可將俄軍逐出哈爾科夫火砲射程之外。

烏克蘭軍堅守第二大城哈爾科夫，7日並發動反攻，迫使俄軍後撤。圖為烏軍砲擊俄軍陣地。(路透)