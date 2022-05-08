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「我們須終止戰爭」拜登夫人晤烏克蘭難民 致敬堅強母親

編譯徐薏茹／綜合7日電
正在羅馬尼亞訪問的第一夫人吉兒拜登(左二)7日在羅馬尼亞第一夫人伊奧罕尼斯(左一)陪同下會見烏克蘭難民母親，表達終止戰爭的決心。圖為她們訪問一所難民學校。(路透)
正在羅馬尼亞訪問的第一夫人吉兒拜登(左二)7日在羅馬尼亞第一夫人伊奧罕尼斯(左一)陪同下會見烏克蘭難民母親，表達終止戰爭的決心。圖為她們訪問一所難民學校。(路透)

本周訪問東歐的第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)7日抵達烏克蘭鄰國羅馬尼亞，探視烏克蘭難民，親自聆聽他們逃離家園的艱辛過程，為他們打氣，表達敬意與支持。

烏克蘭婦女斯維特拉娜·戈利亞克(Svitlana Gollyak)告訴吉兒，她的女兒抵達羅馬尼亞後感覺好多了，「她不再哭泣，而且適應得很好」。

吉兒向戈利亞克與其他烏克蘭婦女表示：「我認為母親會為孩子做任何事」，並說她們非常地堅強又堅韌。

一名烏克蘭女孩在手工藝活動上寫下訊息：「我想要回到爸爸身邊」，吉兒後來表示女孩的話「讓人心碎」。

第一夫人讚揚羅馬尼亞政府與救援組織的人道救援行動，她看到羅馬尼亞學校的教師幫助烏克蘭人民時，同樣從事教職的吉兒表示：「在許多方面，教師是黏合劑，他們幫助這些孩子處理創傷及情緒，幫助他們回歸常態。」

她補充說，已經從一些家庭中看到希望，這些家庭「感覺他們的生活有條有理，並且得到補給，他們都瞭解美國給予烏克蘭、難民以及羅馬尼亞多少資金來支持難民」。

官方表示，逃離到羅馬尼亞的烏克蘭人民大多為婦女及小孩，許多已轉往其他國家，但留下來的還有約10萬人。

吉兒不久前在美國大使館聽取關於救援行動的簡報，在她拜訪東歐國家時，拜登總統前些日子才要求國會通過額外的330億元預算案，用來軍援與經濟協助烏克蘭。

吉兒稱此刻所展現的團結令人驚嘆，但也「只是開端」，她說羅馬尼亞人歡迎所有難民並提供食物、衣服與住所的行為鼓舞人心，但也提醒美國與盟友必須做更多來協助烏克蘭，「我們都帶著希望，是的，我們每天早上醒來都在想這必須終止，但戰爭仍持續未停」。

聯合國難民機構羅馬尼亞代表拉帕塔(Pablo Zapata)透露每天約有7000名烏克蘭人穿越邊境抵達羅馬尼亞。

聯合國、羅馬尼亞政府與其他組織為難民提供食物、住所、教育、健康與心理照護、諮詢等各種服務。

吉兒特意詢問心理健康照護服務，她表示將需要更多的心理健康協助，幫助孩童與他們的雙親。

來源：美國之音

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