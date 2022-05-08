連曾親俄的政客都不投降 俄戰前完全錯估烏克蘭情勢

俄羅斯7日仍持續轟炸烏克蘭馬里波亞速鋼廠，不過，烏克蘭官方7日稱，被困在鋼廠的所有婦孺老人都已撤出。(歐新社)

俄羅斯 從入侵烏克蘭 那一刻起注定出現嚴重誤判，無論是對烏克蘭的政情分析，還是對俄軍的作戰能力都完全誤算誤判，使得它陷入困境，難以自拔。

在開戰初期，克里姆林宮預期能迅速及輕鬆地取得勝利、烏國總統澤倫斯基的政府會立刻土崩瓦解、說俄語烏東地區的主要官員會樂意改變立場……，但這些完全沒有實現。

紐約時報7日報導，政治分析人士說，俄羅斯對烏東地區的政治短視最為嚴重。

除了少數幾個村莊外，莫斯科未能讓當地政客支持他們。烏克蘭當局已立案38起叛國案件，但涉案的均是低級官員，反映出俄國 未能獲得東部地區政府上層的支持。

烏東克里沃羅格市(Kryvyi Rih)的前國會議員尤索夫(Kostyantyn Usov)指出，沒有人想要成為俄羅斯威權體制的一部分，這個體制毫無吸引力，因此早已缺乏與俄羅斯廣泛合作的基礎，即使說俄語的烏克蘭人也是這樣。

即使哈爾科夫(Kharkiv)市長捷列霍夫(Ihor Terekhov)、敖德薩(Odessa)市長特魯漢諾夫(Hennady Trukhanov)等頭面人物，儘管曾傾向俄羅斯，但最後仍然是他們城市堅定的捍衛者。

除了上層的政治領袖，一般平民百姓也展開了抵抗行動，克里沃羅格市的礦工與鋼鐵工人沒有轉而效忠俄羅斯。鋼鐵廠工程師札伊哈羅夫(Serhiy Zhyhalov)說，他戰前與俄羅斯有密切聯繫，包括家庭、語言和文化的聯繫，但現在不再是了。

在許多方面，烏東地區與俄羅斯的歷史交織在一起，從19世紀後期開始，卡夫巴斯( Kryvbas)與頓巴斯(Donbas) 的兩個礦產盆地催生了冶金工業，吸引了來自俄國的許多民族。

多年來，這個地區都是選出傾向於俄羅斯的政客，例如來自烏克蘭東南部強大政治家族的後裔的維爾庫爾(Oleksandr Vilkul)，其父曾是克里沃羅格市長。他長期以來被視為親俄派，在戰爭初期已有俄羅斯的中間人向他招手，希望他戰後繼續留在東南部政界，並聽從莫斯科的命令，但他拒絕了。

從不少例子可以反映，莫斯科完全錯估了烏國的政治與民心，在可見的未來，戰爭仍會繼續下去。