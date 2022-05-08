實戰見真章…俄坦克大賽冠軍 開戰之初就被烏軍擊斃

俄軍「坦克兵王牌」、25歲的坦克下士巴薩諾夫傳在烏克蘭戰死。(取自俄軍網站)

俄軍在烏克蘭 戰場繼續損兵折將，最新傳來陣亡消息的是有「坦克兵王牌」之稱的世界坦克大賽冠軍，同時再有一名軍官戰死，成為第38個喪命的上校。

25歲的坦克下士巴薩諾夫(Bato Basanov)是來自莫斯科以東3500英里的一個山區，去年在世界坦克冬季兩項大賽裡奪冠，受到當時出席的國防部長蕭依古(Sergey Shoigu)及參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)的稱讚，之後更被喻為坦克兵王牌。

俄軍「坦克兵王牌」、25歲的坦克下士巴薩諾夫(右)傳在烏克蘭戰死。(取材自Twitter)

然而到了真正的戰場時，他的坦克遭烏軍擊中而死亡。

蕭依古與吉拉西莫夫素來非常重視世界坦克冬季兩項大賽，認為是俄軍取得威望之事，然而這個坦克兵王牌的陣亡，除了證明比賽與真正的戰爭是完全不同的事情外，也表明俄軍並沒有為真正的戰爭做好準備。

巴薩諾夫是隸屬俄羅斯 防空部隊，第37獨立近衛摩托化步兵旅坦克營第一連的砲手，早在俄烏開戰不久就已戰死沙場，他的遺體經過差不多7個星期才找到，6日運返其家鄉舉行喪禮。

一位不願透露姓名的俄羅斯軍事專家，指責總統普亭 的軍事現代化改革非常拙劣，對坦克的現代化改造尤其差勁，在光學和瞄準技術方面比烏克蘭的舊坦克更糟糕。

又1軍官戰死 俄已折損38位上校

與此同時，俄軍再有軍官折損，第38位上校戰死沙場。

死去的是今年44歲的索洛維約夫(Fyodor Evgenievich Solovyov)，據悉他早前在頓巴斯的交戰中身亡，但死訊一直沒有透露，直至俄羅斯武裝部隊6日為下周一紅場閱兵綵排時才披露出來。

俄軍127摩托化步兵師榴彈砲自行火砲團的指揮官索洛維約夫，據悉在頓巴斯的交戰中身亡。(取材自Reddit)

索洛維約夫是127摩托化步兵師榴彈砲自行火砲團的指揮官，這支部隊也參與勝利日紀念閱兵，因為他的缺席而證實早已陣亡。

據俄羅斯軍方一份公告指出，他在頓涅茨克人民共和國領土上作為英雄死去。公告沒說明他如何死亡，但宣布獲追授俄羅斯勇氣勳章，同時已經以最高軍事榮譽在家卿基洛夫(Kirov)下喪。

根據已知的統計數據，自2月24日開戰以來，俄軍已有9將軍及38名上校喪生。