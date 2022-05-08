CIA局長：中國緊盯俄烏戰爭 為侵台作準備

中國密切注意俄烏戰爭發展，藉此了解想動武奪取台灣時將付出的代價及後果。圖為2019年中共軍方慶「十一」國慶。(美聯社)

中國密切注意俄烏戰爭發展，藉此了解想動武奪取台灣時將付出的代價及後果。圖為台灣新兵2013年4月在新竹兵演。(美聯社)

中央情報局長伯恩斯(Bill Burns)7日表示，中國正密切關注和研究俄羅斯侵烏戰爭，以便為奪取台灣做好準備，但北京對俄軍表現之拙劣深感震驚和不安；至於俄烏戰爭，伯恩斯表示目前戰爭第二階段與第一階段比，對俄國一樣凶險，甚至更變幻莫測；俄羅斯總統普亭 覺得自己輸不得，勢必加碼投入。

中共中央總書記習近平2019年1月14日檢閱部隊。(美聯社) 中華民國總統蔡英文今年3月12日在新北市視察軍營。(歐新社)

北京震驚俄軍拙劣 想了解武統台灣代價

伯恩斯指出，中國高層密切注意烏克蘭 戰爭發展，藉此了解若武力奪取台灣，要付出的代價及須承擔的後果；但他不認為中國國家主席習近平對台長期目標會因此改變。

此外，俄軍表現之拙劣、烏國全民抵抗之堅定，都讓北京「驚訝」；尤其大西洋兩岸盟邦竟迅速團結起來，步調一致對俄祭出經濟制裁措施，懲罰侵略烏克蘭，北京更未料到；但伯恩斯表示，北京對此一切有何結論，猶未可知。

伯恩斯指出，北京高層雖在仔細計算武統台灣得付出的經濟代價及一切後果，但他一點也不認為俄烏戰爭會影響習近平拿下台灣的決心，認為只是會衝擊到中國的評估，思考何時奪取台灣及該怎麼做。

俄烏戰爭可能不會動搖習近平拿下台灣的決心，但會衝擊到中國何時及以何方式奪取台灣。圖為中俄海軍2021年10月在太平洋聯合軍演。(路透)

俄軍殘暴 形象受損 讓中國深感不安

中國一直拒絕因侵略烏克蘭而譴責俄國，還批評西方制裁俄國；北京冬奧 會舉行前，中方還宣稱中、俄盟誼「上不封頂」；但伯恩斯指出，普亭揮軍入侵烏國而致聲譽受損，「殘暴」形象讓北京深感不安；戰爭最近10周、11周發展下來，俄方的苦澀經驗，已顯示中、俄友誼封頂多多。

伯恩斯另評估俄烏戰爭，指開戰前八周是第一階段，俄軍迭遇險境；轉攻烏國東、南兩地區是第二階段，險況不減反增；「俄軍攻勢之醜惡與殘暴讓人不可思議，普亭押寶在第二階段很多」，他認為普亭由第一階段的失利中學到教訓，已有所調整。

中央情報局長伯恩斯7日表示，北京當局對俄羅斯侵烏表現之拙劣深感震驚不安，將仔細估算武統台灣將付出的經濟代價及一切後果。(路透)

普亭自覺不能輸 恐加碼投入戰爭

伯恩斯警告說，普亭「已心知肚明，認為自己承受不起戰爭失敗」，深信自己目前必須加碼投入，取得進展，很多事態，包括戰爭的整體規模，莫斯科染指烏國領土的野心，是侷限在烏境東南，還是擴大到想吞併敖德薩、基輔及其他地區，都要看俄軍是否能在接下來數周展現攻勢而定。

但烏克蘭軍在西方增加援助後，持續有效擋下俄軍；五角大廈發言人科比(John Kirby)日前表示，俄軍遭遇烏國頑強抵抗，頓巴斯攻勢「落後預期」，進展遲緩。

伯恩斯指出，克里姆林宮雖然加碼在軍事行動，但迄今沒有跡象顯示俄方計畫部署甚至動用戰術核武，只是俄方過去一直在磨刀霍霍，美方對俄國鋌而走險不會掉以輕心。