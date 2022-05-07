我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

台僑在國會山莊前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向

中央社／東京7日專電

美國第七艦隊指揮官湯瑪斯對日本產經新聞等媒體表示，憂心中國擴軍，對侵略烏克蘭的俄羅斯在太平洋地區動向也密切關注。美日等同盟國、相同理念國有必要合作加強威攝力。

產經新聞今天報導，以日本神奈川縣橫須賀的美國海軍橫須賀基地為據點的美國第七艦隊指揮官、海軍中將湯瑪斯（Karl Thomas）4月23日受訪時，言及擔憂中國擴軍，且軍力不透明。

對於美國總統拜登與中國國家主席習近平等領袖、部長等保持協商一事，他認為，中美關係雖緊張，但透過溝通找到共識也是很重要的。

第七艦隊是負責美軍在西太平洋及印度洋的海上行動。湯瑪斯強調，很關注俄羅斯侵略烏克蘭一事，因為俄羅斯是大國，在太平洋一側也擁有艦隊，所以第七艦隊抱持警戒，有信心做好監視在太平洋方面的俄羅斯艦隊的任務。

以美國核子動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）為主的第三航艦打擊群，今年4月在日本海等地區多次實施演訓。

湯瑪斯表示，多次實施演訓的主要理由是對頻頻發射彈道飛彈的北韓領導人金正恩釋出訊息，美國不肯定北韓的作法。

有關美軍對中、俄、北韓的應對，湯瑪斯強調，最重要的就是保持威攝力。美國的第七艦隊、陸戰隊以及以沖繩（琉球）為據點的第三陸戰隊遠征軍（Ⅲ MEF）的戰略之一就是加強同盟國、夥伴國的合作關係。

湯瑪斯對日本的自衛隊抱持期待，認為日本自衛隊在距離上接近中國，具有非常高的能力，在地區可扮演起必要的領導角色。他強調，美日同盟目前處於關係最密切的時候。

他言及美軍4月與日本海上自衛隊在日本海實施聯合演訓一事，對於美日平時就密切聯繫感到很欣慰。他還說，常與日本自衛艦隊司令官湯淺秀樹舉行定期對話，共事時感到合作愉悅。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
日本 俄羅斯 北韓

上一則

美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」

延伸閱讀

俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用

俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用
大法官湯瑪斯之妻經營顧問公司 再爆利益衝突

大法官湯瑪斯之妻經營顧問公司 再爆利益衝突

大法官湯瑪斯之妻經營顧問公司 再爆利益衝突

大法官湯瑪斯之妻經營顧問公司 再爆利益衝突

麥康諾力挺大法官湯瑪斯 調查國會暴動「不須迴避」

麥康諾力挺大法官湯瑪斯 調查國會暴動「不須迴避」

熱門新聞

經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
美國紐約一名醫護人員上月18日正對一名男子進行新冠肺炎檢測。Getty Images

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

2022-05-05 07:38

超人氣

更多 >
Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」